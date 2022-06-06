Про це інформує пресслужба американського аналітичного центру Інститут вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що 5 червня українські війська вбили російського генерал-майора Романа Кутузова. Російські Telegram-канали повідомляли, що Кутузов був убитий між населеними пунктами Миколаївка та Попасна Луганської області.

Кутузов, ймовірно, командував 1-м армійським корпусом ДНР. ISW не може підтвердити точну позицію. Деякі джерела повідомляли, що Кутузов командував 5-ю загальновійськовою армією на момент своєї загибелі, але експерти вважають, що це, ймовірно, неправильно — Кутузов виконував обов’язки командувача 5-ї САА з 2017 по 2019 рік.

Високопоставлені російські командири зазнали надзвичайно значних втрат під час бойових дій в Україні і, ймовірно, це триватиме й надалі, оскільки російське командування продовжує розгортати військове керівництво безпосередньо на передовій.

Смерть Кутузова ще не підтверджена, але це буде принаймні сьома смерть генерала в Україні з початку війни.