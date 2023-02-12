Армія РФ, ймовірно, залучає іноземних найманців для атак дронами по території України. Зокрема ними можуть бути курдські найманці.

Про це повідомило ГУР Міноборони.

Розвідка перехопила розмови двох операторів Shahed. 10 лютого під час масованого ракетного удару оператори іранських дронів уточнювали координати цілі.

Зазначено, що оператори спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Згідно з отриманими даними, можливо російське командування залучає до атак по території України не лише іранських інструкторів, які навчають росіян користуватися безпілотниками, а й операторів.

Перехоплення може свідчити, що на стороні РФ воюють курдські найманці. Примітно, що вони мають досвід бойового використання Shahed.

Наприклад, під час бойових дій в Сирії Росія залучала збройні загони, що складались з курдських та афганських найманців.