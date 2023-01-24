Вищий антикорупційний суд України взяв під варту ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

24 січня слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до ймовірного організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 грн.

Наразі підозрюваного взято під варту у залі суду. Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.

Раніше Кабінет Міністрів України звільнив Лозинського з посади заступника міністра. Рішення ухвалено після скандалу з хабарем.

Лозинського викрили співробітники НАБУ та САП. Згідно з розслідуванням, співробітники припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. Серед злочинної групи були заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.