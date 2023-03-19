Ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії заявив, що підтримка України є «очевидним життєво важливим національним інтересом»

Губернатор штату Нью-Гемпшир Кріс Сунуну заявив, що він не погоджується зі скептицизмом губернатора Флориди Рона ДеСантіса щодо надання подальшої допомоги Україні.

Про це повідомляє CNN.

Сунуну, який заявив, що розглядає свою кандидатуру на вибори президента США у 2024 році, є одним із лідерів республіканців, які намагалися відмежуватися від ДеСантіса в цьому питанні останніми днями.

Це очевидний — це навіть не викликає сумнівів — ясний, життєво важливий національний інтерес для підтримки того, що відбувається в Україні. Це надсилає повідомлення нашим ворогам: якщо ми зараз відступимо, що ми не сповнені рішучості”, — наголосив представник Республіканської партії.

Кандидат у президент зауважив, що ціна відмови від України буде набагато вищою, ніж продовження підтримки зараз.

Це вдарить по голові дуже, дуже швидко. Я чув, як люди казали: “Ну, знаєте, немає порожніх чеків”. І я згоден з цим, – пояснив Сунуну. Ми вкладаємо в Україну близько 50 мільярдів доларів підтримки. Зрозумійте, ці 50 мільярдів доларів на те, щоб не висадити жодного війська, потенційно розгромити та знищити російську армію — це менше ніж 10% наших асигнувань на оборону всього за один рік”.

Як повідомляли #Букви, ДеСантіс заявив, що захист України “не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі”.

Натомість – сенатор Том Тілліс із Північної Кароліни заявив, що не згоден з цим висловлюванням. За його словами, вторгнення Росії потрібно розглядати “ширше, ніж просто конфлікт в Україні”. Крім того, він додав, що в країні нині здійснюються воєнні злочини та існує гуманітарна криза.

Разом з тим, сенатор Джон Тун з Південної Дакоти запевнив, що також має “протилежний ДеСантісу погляд”. Згідно з його словами, надзвичайно важливо, щоб Україна дала відсіч Росії. Сенатор Джон Кеннеді від Луїзіани сказав, що не бачив зауважень ДеСантіса, проте заявив: “Нам потрібно зупинити Путіна”.

Зазначено, що сенатор Майк Раунд із Південної Дакоти сказав, що така перспектива викликає занепокоєння, маючи на увазі позицію ДеСантіса. Також він додав, що потенційному кандидату в президенти США “дійсно потрібно пройти повний брифінг, перш ніж прийняти рішення щодо цього конкретного питання”.

Наголошено, що позиція ДеСантіса зближує його з колишнім президентом Сполучених Штатів Америки – Дональдом Трампом – і суперечить іншим лідерам-республікантам.