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Ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії заявив, що підтримка України є «очевидним життєво важливим національним інтересом»

Губернатор штату Нью-Гемпшир Кріс Сунуну заявив, що він не погоджується зі скептицизмом губернатора Флориди Рона ДеСантіса щодо надання подальшої допомоги Україні.

Неділя, 19 березня 2023, 19:23
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Про це повідомляє CNN.

Сунуну, який заявив, що розглядає свою кандидатуру на вибори президента США у 2024 році, є одним із лідерів республіканців, які намагалися відмежуватися від ДеСантіса в цьому питанні останніми днями.

Це очевидний — це навіть не викликає сумнівів — ясний, життєво важливий національний інтерес для підтримки того, що відбувається в Україні. Це надсилає повідомлення нашим ворогам: якщо ми зараз відступимо, що ми не сповнені рішучості”, — наголосив представник Республіканської партії.

Кандидат у президент зауважив, що ціна відмови від України буде набагато вищою, ніж продовження підтримки зараз.

Це вдарить по голові дуже, дуже швидко. Я чув, як люди казали: “Ну, знаєте, немає порожніх чеків”. І я згоден з цим, – пояснив Сунуну. Ми вкладаємо в Україну близько 50 мільярдів доларів підтримки. Зрозумійте, ці 50 мільярдів доларів на те, щоб не висадити жодного війська, потенційно розгромити та знищити російську армію — це менше ніж 10% наших асигнувань на оборону всього за один рік”.

Як повідомляли #Букви, ДеСантіс заявив, що захист України “не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі”.

Натомість – сенатор Том Тілліс із Північної Кароліни заявив, що не згоден з цим висловлюванням. За його словами, вторгнення Росії потрібно розглядати “ширше, ніж просто конфлікт в Україні”. Крім того, він додав, що в країні нині здійснюються воєнні злочини та існує гуманітарна криза.

Разом з тим, сенатор Джон Тун з Південної Дакоти запевнив, що також має “протилежний ДеСантісу погляд”. Згідно з його словами, надзвичайно важливо, щоб Україна дала відсіч Росії. Сенатор Джон Кеннеді від Луїзіани сказав, що не бачив зауважень ДеСантіса, проте заявив: “Нам потрібно зупинити Путіна”.

Зазначено, що сенатор Майк Раунд із Південної Дакоти сказав, що така перспектива викликає занепокоєння, маючи на увазі позицію ДеСантіса. Також він додав, що потенційному кандидату в президенти США “дійсно потрібно пройти повний брифінг, перш ніж прийняти рішення щодо цього конкретного питання”.

Наголошено, що позиція ДеСантіса зближує його з колишнім президентом Сполучених Штатів Америки – Дональдом Трампом – і суперечить іншим лідерам-республікантам.

Теги: допомога Україні, кандидати у президенти США, кошти, підтримка України, політики, Республіканська партія, США

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