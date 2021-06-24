Імператор Японії Нарухіто висловив стурбованість тим, що Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо можуть призвести до подальшого зростання випадків захворювання на коронавірус в країні.

Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на керівника імператорського двору Ясухіко Нісімура.

“На тлі тривожних голосів громадськості імператор висловив стурбованість, що проведення Ігор може призвести до поширення інфекції”, – наводить слова Нісімури Kyodo.

Варто зазначити, що зазвичай імператор Японії утримується від критичних коментарів щодо політики уряду країни.

Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але через пандемію COVID-19 змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

На початку червня в Японії почали масову вакцинацію на робочих місцях і в університетах, щоб прищепити якомога більше людей до початку Олімпіади в Токіо.