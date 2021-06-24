Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на керівника імператорського двору Ясухіко Нісімура.
“На тлі тривожних голосів громадськості імператор висловив стурбованість, що проведення Ігор може призвести до поширення інфекції”, – наводить слова Нісімури Kyodo.
Варто зазначити, що зазвичай імператор Японії утримується від критичних коментарів щодо політики уряду країни.
Олімпіада в Токіо мала пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але через пандемію COVID-19 змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
На початку червня в Японії почали масову вакцинацію на робочих місцях і в університетах, щоб прищепити якомога більше людей до початку Олімпіади в Токіо.
- Раніше повідомлялося, що близько 10 тис. волонтерів відмовилися від роботи на літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх в Токіо.
- 118-річна Кане Танака, жителька Японії, відмовилася брати участь в передачі олімпійського вогню під час Олімпіади. Вона пояснила це ризиками, пов’язаними з розповсюдженням коронавірусу.
- Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і американська та німецька компанії Pfizer і BioNTech уклали угоду про безоплатну вакцинацію учасників літніх Олімпійських ігор в Токіо.
- У травні у столиці Японії – Токіо десятки людей протестували проти проведення в країні літніх Олімпійських ігор.
- 20 червня влада Токіо вирішила відмовитися від організації в громадських місцях масових переглядів спортивних змагань у рамках літніх Олімпійських ігор у Японії.
- 22 червня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і влада Японії ухвалили рішення, що спортивні об’єкти на Олімпіаді в Токіо зможуть прийняти не більше 10 тисяч глядачів.
- Напередодні організатори Олімпійських ігор в Токіо заборонили вживання алкогольних напоїв у місцях проведення змагань.