Президент США Дональд Трамп відреагував на рішення Сенату виправдати його за всіма статтями імпічменту жартівливим відеороликом.

Відповідний пост американський лідер опублікував в Twitter незабаром після того, як був виправданий Сенатом.

На відео, опублікованому Трампом, зображено обкладинку американського щотижневого журналу Time, що оповідає про те, що Трамп буде переобраний в 2020 році. І знову в 2024. І буде обиратися кожних чотири роки до кінця часів.

При цьому Трамп анонсував, що публічно прокоментує ситуацію завтра о 12 годині (19 за київським часом).

“Я зроблю публічну заяву завтра о 12:00 з Білого дому, щоб обговорити перемогу нашої країни в обмані щодо імпічменту!”, – написав він.

Нагадаємо, 5 лютого сенат США визнав президента Дональда Трампа невинним в перешкоджанні роботі Конгресу та зловживанні владою.