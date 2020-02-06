Відповідний пост американський лідер опублікував в Twitter незабаром після того, як був виправданий Сенатом.
На відео, опублікованому Трампом, зображено обкладинку американського щотижневого журналу Time, що оповідає про те, що Трамп буде переобраний в 2020 році. І знову в 2024. І буде обиратися кожних чотири роки до кінця часів.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019
При цьому Трамп анонсував, що публічно прокоментує ситуацію завтра о 12 годині (19 за київським часом).
“Я зроблю публічну заяву завтра о 12:00 з Білого дому, щоб обговорити перемогу нашої країни в обмані щодо імпічменту!”, – написав він.
Нагадаємо, 5 лютого сенат США визнав президента Дональда Трампа невинним в перешкоджанні роботі Конгресу та зловживанні владою.
- Як відомо, приводом для запуску процедури імпічменту стала телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського від 25 липня 2019 року. 25 вересня була опублікована повна стенограма розмови.
- 21 січня в Сенаті США стартували слухання у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа.
- Напередодні засідання в Сенаті рейтинг президента США Дональда Трампа був найвищим з моменту його вступу на посаду і склав 49%.