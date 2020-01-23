Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Республіканець від штату Кентуккі Ренд Полл заявив, що підтримку президенту готові висловити 45 республіканських сенаторів з 53. Ще 5 – 8 законодавців хотіли б почути аргументи з боку демократів, щоб прийняти остаточне рішення.

Він підкреслив, що готовий і далі переконувати своїх колег приєднатися до нього і в найкоротші терміни, а також проголосувати за дострокове завершення процедури імпічменту і виправдання Трампа.

Як відомо, у республіканців 53 законодавця в Сенаті. У демократів – 47 сенаторів.

Для дострокового завершення процедури імпічменту необхідна проста більшість голосів – 51.