"Менеджер з імпічменту", очільник комітету з розвідки Палати представників демократ Адам Шифф вимагає, щоб в Сенаті заслухали нових свідків.

Про це він заявив під час перших сенатських слухань у справі про імпічмент.

Шифф підкреслив, що нові свідки, які ще не давали публічні свідчення у справі про імпічмент, мають деяку інформацію, не озвучену раніше. Він упевнений, що їх свідчення мають важливу роль в справі про можливий імпічмент, оскільки вказують на конкретні порушення з боку президента.

Він вважає, що в резолюції, яку намагався затвердити Сенат, є один суттєвий недолік. Це той факт, що порядок слухань не передбачав використання повісток для інших свідків у справі про імпічмент. Шифф заявив, що саме нові свідки зможуть надати суттєві додаткові докази.

Демократ апелював до того, що президентська більшість в Сенаті блокує можливість американському народу “дізнатися правду про винуватість чи невинуватість голови Білого дому”.

За його словами, Трамп особисто заборонив деяким з чиновників своєї адміністрації свідчити, але у тих є таке бажання.

При цьому, він назвав колишнього президентського радника з питань національної безпеки Джона Болтона.

Також в числі можливих свідків він назвав партнера президентського адвоката Рудольфа Джуліані Лева Парнаса, у якого нібито є документальні докази, що пояснюють деякі дії і рішення Трампа, а також його адвоката. Крім цього, Парнас має докази слів посла США в Євросоюзі Гордона Сондленла про те, що “всі були в курсі” президентських планів щодо затримки військової допомоги Україні.

Ще Шифф закликав заслухати свідчення виконуючого обов’язки голови адміністрації Білого дому Міка Малвані, а також державного секретаря Майка Помпео і інших чиновників.