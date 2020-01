Про це заявив голова республіканської більшості Сенату США Міч Макконел.

Макконел повідомив, що запросив обраних членів Палати представників передати статті імпічменту вдень 16 січня. Згідно з процедурою, після цього в Сенат прибуде голова Верховного Суду США, який приймає присягу у сенаторів і головуватиме на засіданнях у форматі суду присяжних (impeachment trial) у верхній палаті Конгресу.

“Після цього ми офіційно повідомимо Білий дім про наближення суду і викличемо президента для відповіді на статті (імпічменту – ред.), і його юридичного представника. Тому суд по суті розпочнеться у вівторок (21 січня – ред.)”, – заявив сенатор.

