Розгляд справи щодо імпічмента президента США Дональда Трампа в Сенаті по суті розпочнеться 21 січня, а саме голосування відбудеться приблизно через два тижні.

Про це заявив голова республіканської більшості Сенату США Міч Макконел.

Макконел повідомив, що запросив обраних членів Палати представників передати статті імпічменту вдень 16 січня. Згідно з процедурою, після цього в Сенат прибуде голова Верховного Суду США, який приймає присягу у сенаторів і головуватиме на засіданнях у форматі суду присяжних (impeachment trial) у верхній палаті Конгресу.

“Після цього ми офіційно повідомимо Білий дім про наближення суду і викличемо президента для відповіді на статті (імпічменту – ред.), і його юридичного представника. Тому суд по суті розпочнеться у вівторок (21 січня – ред.)”, – заявив сенатор.

.@senatemajldr: “We just laid the groundwork that will structure the next several days… We’ve officially invited the Hse managers to come to the Sen. tmrw at 12… at 2pm, the Chief Justice will arrive & be sworn in by the president pro tempore” Watch – https://t.co/fxshQrpeNJ pic.twitter.com/LQEuWPWiRb — CSPAN (@cspan) 15 января 2020 г.

У Білому домі з цього приводу заявили, що розгляд справи відбудеться за два тижні, після чого буде голосування.

За словами інсайдера, в The Washington Post написали про те, що в Сенаті очікується “виправдання президента”.

“Я думаю, дуже малоймовірно, що це буде тривати більше двох тижнів”, – зазначив чиновник у відповідь на питання, чи буде виступати 4 лютого президент Трамп зі зверненням щодо стану справ в країні, якщо процес імпічменту буде тривати до цього часу.

15 січня Палата представників Конгресу США проголосувала за передачу справи про імпічмент президента Дональда Трампа до Сенату.

Також Палата представників затвердила склад обвинувачів, які представлятимуть інтереси демократів в судовому процесі у справі про імпічмент в Сенаті. До нього увійшли Адам Шифф, Джеррі Надлер, Хакіма Джефріса, Сільвію Гарсіа, Вал Демінгс, Зоуї Лофгрен і Джейсона Кроу.

Відповідне рішення підтримали 228 членів Палати, 193 виступили “проти”.

Це рішення Палати вводить в дію наступний етап імпічменту — розгляд у Сенаті, де більшість вже мають однопартійці Трампа — республіканці. Ним, по-перше, визначаються так звані «керівники імпічменту» (impeachment managers) — тобто представники нижньої палати парламенту США в Сенаті, які представлятимуть звинувачення проти американського президента; і по-друге, визначається, що статті імпічменту передаватимуть до Сенату, аби там розпочався його розгляд.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.