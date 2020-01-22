Про це пише The Hill.

Так, демократи запропонували чотири поправки до резолюції, які вимагали б від адміністрації передачі документів. Вони були відхилені 53 членами сенату, водночас, 47 сенаторів підтримали запит демократичній партії.

Документи, за словами лідера сенатської меншості Чарльза Шумера, стосуються розмов між президентом Трампом, вищими посадовими особами адміністрації та Україною про затримку фінансування, яка в кінцевому підсумку була надана у вересні.

Перша поправка запитувала документи з Білого дому, що стосуються допомоги Україні після 1 січня 2019 року, включаючи дзвінки між Трампом і українським урядом і будь-які повідомлення між співробітниками Білого дому про спроби провести розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина.

Друга поправка стосувалася документів Державного департаменту, в тому числі повідомлень про рішення про надання допомоги Україні та документів, що стосуються державного секретаря Майка Помпео, колишнього спеціального представника в Україні Курта Волкера, колишнього тимчасового повіреного в справах України Вільяма Тейлора і посла в Європейському Союзі Гордона Сондленда.

Водночас, третя поправка вимагала від адміністрації передачі листування Адміністративно-бюджетного управління Білого дому (OMB), включаючи повідомлень заступника директора з національної безпеки Майкла Даффі.

Сенат також відхилив поправку, яка вимагала б, щоб, якщо одна сторона отримує докази в протоколі, який не був включений в запит про імпічмент Палати, то вона повинна надати протилежній стороні всі отримані документи.