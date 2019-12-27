Представники Республіканської партії в Сенаті США впевнені, що не вони одні голосуватимуть проти імпічменту президента Дональда Трампа, а й їхні колеги з Демократичної партії.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Підтримка демократів, на думку республіканців, буде незначною, але продемонструє єдність американського політикуму. Вони розраховують на один – два голоси від демократів.

Раніше лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл заявляв, що табір демократів втратить кілька голосів.

“Мене не здивувало б, якби до нас приєдналися один-два демократа”, – зазначив він.

Проти імпічменту Трампа проголосують, як вважають, три демократа – Джо Манчин, Даг Джонс і Кірстен Сінема. Якщо у республіканців буде хоча б один голос від демократів, це означатиме, що вони мають “широку підтримку” в справі про імпічмент.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.

Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.

Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.