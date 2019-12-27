Про це повідомляє американське видання The Hill.
Підтримка демократів, на думку республіканців, буде незначною, але продемонструє єдність американського політикуму. Вони розраховують на один – два голоси від демократів.
Раніше лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл заявляв, що табір демократів втратить кілька голосів.
“Мене не здивувало б, якби до нас приєдналися один-два демократа”, – зазначив він.
Проти імпічменту Трампа проголосують, як вважають, три демократа – Джо Манчин, Даг Джонс і Кірстен Сінема. Якщо у республіканців буде хоча б один голос від демократів, це означатиме, що вони мають “широку підтримку” в справі про імпічмент.
25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про початок офіційного розслідування для запуску процедури імпічменту щодо президента Дональда Трампа. Приводом для цього стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Зазначається, що Трамп тиснув на українського президента з метою розслідування справи Джо Байдена.
Спікер палати стверджує, що дії Трампа підірвали національну безпеку та захист інформаторів.
Як відомо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти президента Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.
- Нагадаємо 9 грудня о Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа. Він звинувачується в зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу.
- Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував в соцмережах на пред’явлені йому звинувачення в зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу, назвавши те, що відбувається, “смішним” та “полюванням на відьом”.