Про це повідомляє австралійське видання ScienceAlert.

Депресія – складне захворювання, яке негативно впливає на життя інших. Іноді вона перетворюється на жахливу невпинну сіру смугу в житті, перетворюючи життя людини на існування та боротьбу за виживання з самим собою.

На щастя, дослідники у всьому світі постійно працюють над новими методами лікування цього захворювання. Одним із таких методів є нещодавно розроблений імплантат мозку для подолання стійкої депресії.

Близько третини хворих не реагують або проявляють стійкість до терапії депресії.

Така ситуація і Сари, яка погодилася взяти участь у дослідженні впливу електростимуляції – жінка з дитинства страждає від стійкої до лікування депресії. Вона взяла участь у тематичному дослідженні з групою спеціалістів у сфері нейронаук з Каліфорнійського університету, Сан-Франциско (UCSF); проєкт команди полягав у дослідженні методів глибокої стимуляції мозку, які потенційно могли б полегшити симптоми депресії. Експеримент учених приніс Сарі значне полегшення симптомів і подарував надію для багатьох. Єдиний недолік: для кожної людини потрібен індивідуально розроблений “кардіостимулятор мозку”.

Ідея про імплантацію невеликого пристрою в наші черепи не є новою, її використовували для лікування хвороби Паркінсона та епілепсії. Але депресія складніша за ці розлади. Раніше вже були спроби впливу на неї таким шляхом, але вчені робили це шаблонно, однаково для усіх. Цього разу дослідники користуються індивідуальним підходом. Замість того, щоб застосовувати однаковий тип стимуляції мозку для всіх, дослідники вручну відстежували, де в мозку з’являється депресія Сари. Вони ідентифікували біомаркер — у цьому випадку специфічну структуру мозкових хвиль, який раніше не був ідентифікований при серйозних депресивних розладах. На нього вони й направляли імпульс, стимулюючи, коли та де цей біомаркер був виражений.

Команда вставила один електродний провід в область мозку, де був знайдений біомаркер, а другий — туди, де знаходився “ланцюг депресії” Сари. Після визначення правильного місця розташування, вчені направляли електричні імпульси протягом кількох секунд вглиб мозкової області.

Скоріш за все, біомаркер Сари притаманний лише їм, як і біомаркери інших хворих на депресію – для них. Універсального лікування таким шляхом не існує.

Дослідники уже збільшують кількість людей для експерименту. На вчених чекає багато викликів, в тому числі й той, як у випадку успіху вивести лікування поза межі дослідницького середовища, аби полегшити життя хворим на депресію по всьому світу. Але навіть цей крок, який вони уже встигли зробити, приносить істотні зміни в психіатрії.