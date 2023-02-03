Імпорт електроенергії з Європи до України можна збільшити у 2-2,5 раза, що дасть змогу закрити до 40-50% дефіциту, який зараз присутній в енергосистемі України.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в етері телемарафону “Єдині новини”.

“Ми зараз боремося за те, щоб це збільшення відбувалось якомога швидше і якомога більшими кроками. За нашими оцінками, цей ліміт, який сьогодні доведений європейцями сукупно для України і Молдови, можна збільшити принаймні у 2-2,5 раза. Відтак, імпорт може закрити до 40-50% дефіциту, який зараз є в енергосистемі”, – розповів Володимир Кудрицький.

А також зазначив, що зараз імпорт набирає обертів. Україна має досить значну технічну можливість по вже існуючих міждержавних лініях електропередачі імпортувати електроенергію з Європи. Проте є певне обмеження з європейської сторони на імпорт, і воно пов’язане з тим, що європейці хочуть збільшувати імпорт поступово, щоб він не створював технічних проблем для їхньої енергосистеми.

За словами голови правління “Укренерго”, електроенергія з Європи дорожча за українську, але багато українських промислових споживачів готові платити цю вищу ціну задля того, щоб мати можливість виготовляти продукцію, продавати її на ринку або експортувати.

Зауважимо, що станом на 1 лютого 2023 рік до Фонду підтримки енергетики України надійшло 144,366 мільйона євро. Зокрема донорами виступили Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Австрія, Данія, Європейська Комісія, організації KfW, ERRA та REKK.

З цих коштів вже розподілено 108 млн євро, які спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання, палива, послуг для задоволення критичних потреб українських енергетичних компаній.

Зазначимо, що Фонд підтримки енергетики України утворено у квітні 2022 року Секретаріатом енергетичного співтовариства на запит Європейської комісії та за погодженням з Міністерством енергетики України.

Відтак, Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену підтримку українському енергетичному сектору. Фондом управляє Секретаріат енергетичного співтовариства. Закупівлі проводить незалежний закупівельний агент Tetra Tech ES, Inc. як виконавець проєкту енергетичної безпеки в Україні USAID за прозорими та швидкими процедурами.