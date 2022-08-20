Імпорт російського вугілля Китаєм досяг 5-річного максимуму

Китайський імпорт вугілля з Росії підскочив на 14% у липні у порівнянні з роком раніше до найвищого рівня щонайменше за п’ять років, оскільки Китай купував вугілля за зниженими цінами, тоді як західні країни уникали російських вантажів через його вторгнення в Україну.

Про це інформує Reuters.

Згідно з даними Головного митного управління, минулого місяця Китай привіз з Росії 7,42 мільйона тонн вугілля. Це був найвищий місячний показник з початку порівняльної статистики у 2017 році, у порівнянні з 6,12 млн тонн у червні та 6,49 млн тонн у липні 2021 року.

Західні країни уникали вантажів із Росії напередодні заборони Європейського Союзу на російське вугілля, яка набула чинності 11 серпня, спрямована на зменшення енергетичних доходів Кремля через лютневе вторгнення.

Заборона змусила Росію націлитися на таких покупців, як Китай та Індія, і продавати зі значущими знижками.

Деякі китайські трейдери очікують, що в четвертому кварталі до Китаю надходитиме ще більше російського вугілля, коли комунальні підприємства на півночі Китаю створять запаси для зимового опалювального сезону.