Імпорт російського вугілля Китаєм досяг 5-річного максимуму

Про це інформує Reuters.
Згідно з даними Головного митного управління, минулого місяця Китай привіз з Росії 7,42 мільйона тонн вугілля. Це був найвищий місячний показник з початку порівняльної статистики у 2017 році, у порівнянні з 6,12 млн тонн у червні та 6,49 млн тонн у липні 2021 року.
Західні країни уникали вантажів із Росії напередодні заборони Європейського Союзу на російське вугілля, яка набула чинності 11 серпня, спрямована на зменшення енергетичних доходів Кремля через лютневе вторгнення.
Заборона змусила Росію націлитися на таких покупців, як Китай та Індія, і продавати зі значущими знижками.
Деякі китайські трейдери очікують, що в четвертому кварталі до Китаю надходитиме ще більше російського вугілля, коли комунальні підприємства на півночі Китаю створять запаси для зимового опалювального сезону.
- Китай відправить своїх військових до Росії на спільні військові навчання “Схід-2022”, участь також візьмуть Індія, Білорусь, Монголія, Таджикистан та низка інших країн.
- Китай продовжить збільшувати розрахунки у національних валютах у торгівлі з Росією. Причина — тиск західних санкцій на їхнє співробітництво.
- Китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.
- У серпні військово-повітряні сили та сили протиповітряної оборони Білорусі проведуть військові навчання, зокрема й на російському полігоні.