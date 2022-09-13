Імпортні постачання свинини до України протягом серпня скоротилися втричі у порівнянні з липнем цього року та серпнем минулого.

Про це повідомляє Асоціація “Свинарі України” (АСУ).

У повідомленні зазначається, що після здорожчання іноземної валюти на чверть у кінці липня, серпневі постачання свіжої, охолодженої та мороженої свинини істотно скоротилися.

“За попередніми оцінками протягом минулого місяця до України завезли 1,5 тис. т свинини. Це більш ніж втричі поступається обсягам імпорту попереднього місяця та показникам серпня 2021-го” – зазначають в Асоціації “Свинарі України”.

Крім обсягів імпорту, другий місяць поспіль знижується і середня ціна кілограма імпортованої свинини: зокрема, у серпні середня митна вартість свинини складала 1,91 долара за кілограм проти 2,03 доларів за кілограм у липні та 2,21 долара за кілограм у червні. При цьому, лише третина імпортованого у серпні надійшло в межах додаткової квоти, тож завезення решти обкладалося додатковим митом – 10-12%.

Також аналітики асоціації зауважили, що у вересні темпи імпорту не пожвавилися. Відтак станом на 11 вересня до України надійшло 550 т свинини з країн ЄС, що загалом відповідає серпневій імпортній динаміці.

За даними станом на 13 вересня, зараз вітчизняні імпортери можуть завезти ще 1,2 тис. т свинини без сплати мита, проте така можливість поширюється лише на окремі “свинячі відруби на кістці та пів туші”.

Довідка. Головна мета діяльності Асоціації “Свинарі України” — представництво і захист прав та інтересів членів асоціації у галузі свинарства, сприяння розробці та впровадженню нових технологій для найбільш ефективного використання виробничих потужностей, розширення ринків збуту, захист внутрішнього ринку збуту. Ініціаторами створення галузевого об’єднання стали самі виробники — представники свиногосподарств з різних регіонів країни, які мали спільне бажання обмінюватися досвідом, ділитися досягненнями, обговорювати шляхи розв’язання проблем. Станом на сьогодні Асоціація “Свинарі України” об’єднує 40 господарств з 20 областей країни. Загалом господарства-учасники АСУ забезпечують близько 50% промислового ринку свинини.