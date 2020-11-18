Згідно з новим дослідженням, імунітет до нового коронавірусу COVID-19 може зберігатися вісім місяців або довше.

Про це пише The New York Times.

Нові дані показують, що через вісім місяців після зараження коронавірусом у більшості людей, які видужали все ще залишається досить імунних клітин, щоб запобігти хворобі. Повільна швидкість зниження в короткостроковій перспективі передбачає, що ці клітини можуть зберігатися в організмі протягом дуже довгого часу.

При цьому, дане дослідження, опубліковане в Інтернеті, не піддавалося рецензуванню і не публікувалося в наукових журналах. Але, за даними видання, на сьогоднішній день це найбільш повне і довгострокове дослідження імунної пам’яті до коронавірусу.

Вірусолог з Інституту імунології Ла-Хойя Шейн Кротті, який був одним з керівників нового дослідження, зазначив, що результати дають можливість вважати, що переважна більшість людей, які перехворіли на COVID-19, в разі повторного зараження, перенесуть його легко.

Це дослідження переплітається з іншим більш раннім відкриттям, згідно з яким, люди, які вижили після SARS, викликаного іншим коронавірусом, через 17 років після одужання все ще мають до нього антитіла.

Крім того, результати дослідження узгоджуються також з обнадійливими даними, отриманими в інших лабораторіях. Дослідники з Вашингтонського університету під керівництвом імунолога Меріон Пеппер раніше показали, що певні клітини “пам’яті”, що утворилися після зараження коронавірусом, зберігаються в організмі не менше трьох місяців.

Інше дослідження, опубліковане минулого тижня, також показало, що люди, які вилікувалися від COVID-19, мають потужні захисні імунні клітини, навіть коли антитіла не виявляються.

“Ці дослідження в загальному і в цілому малюють одну і ту ж картину: після того, як ви пройдете ці перші кілька критичних тижнів, інша частина реакції буде досить стандартною”, – наголосила імунолог з Університету Арізони Діпта Бхаттачарья.