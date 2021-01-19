Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Західне крило Білого дому зазвичай гуде від активності, але зараз здається, що спорожніло. Телефони мовчать. Столи в порожніх офісах були завалені паперами та невідкритими листами, наче люди поспіхом пішли й більше не повернуться. Десятки високопосадовців і помічників пішли у відставку після заворушень у Капітолії 6 січня. Залишилася жменька лоялістів, таких як Стівен Міллер, старший радник з питань політики президента Трампа.

У день інавгурації офіс Міллера буде порожній, зникнуть всі ознаки того, що він і його колеги колись були там. Кабінет підготують для команди Байдена. Стівен Міллер – лише один з 4000 політичних призначенців, найнятих адміністрацією Трампа, які втратять роботу і будуть замінені людьми, найнятими Байденом.

Прибирання офісів Західного крила – частина традиції, що сягає корінням в глибину століть.

За даними Центру передачі президентської влади, в середньому в перехідний період на роботу в Білий дім претендують від 150 000 до 300 000 осіб. Близько 1100 позицій також вимагають затвердження Сенатом. На затвердження всіх цих позицій підуть місяці, а може й роки.

Документи за час президентства Трампа, інформаційні книги та артефакти, що належать до діяльності президента, надішлють до Національного архіву, де вони зберігатимуться під грифом “секретно” протягом 12 років, якщо власне президент не вирішить, що деякі з них можна розголосити.

Меблі в Білому домі, такі як письмовий стіл Resolute в Овальному кабінеті, велика частина творів мистецтва, порцеляна та інші предмети належать уряду і залишаться в приміщеннях.

Приберуть фотографії президента, що висять у коридорі.

Зазвичай, коли новий президент заїжджає в Білий дім, робиться косметичний ремонт. Наприклад, Дональд Трамп обрав портрет президента-популіста Ендрю Джексона для Овального кабінету. Він також замінив штори, дивани та килим в офісі на золоті.

У день інавгурації віцепрезидент Пенс і його дружина також поступляться місцем Камалі Гарріс і її чоловікові Дагу Емхоффу. Вони оселяться у своїй офіційній резиденції, резиденції XIX століття на території Військово-морської обсерваторії, в декількох милях від Білого дому.

18 січня частину будівлі Капітолія евакуювали через пожежу в центрі Вашингтона. В цей час там відбувалася репетиція інавгурації обраного президента Джо Байдена.