Про це повідомляє The New York Times.

Очікується, що Байден буде приведений до присяги як 46-ий головнокомандувач США 20 січня на церемонії інавгурації на відкритому повітрі, якщо епідемія коронавірусу не змусить скоротити програму.

Перед інавгурацією Байдена в цей же день обраний віцепрезидент Камала Харріс буде приведена до присяги із Західного фронту Капітолію.

Хто планує церемонію?

З 1901 року Об’єднаний комітет Конгресу з церемоній інавгурації організовує інавгурації обраного президента і обраного віце-президента.

Нинішній комітет з шести осіб почав планування церемонії 2021 року в червні – група обрала місце і затвердила бюджет в 1,5 мільйона доларів.

Темою 59-й інавгурації країни буде “Наша рішуча демократія: створення більш досконалого союзу”.

Хто має бути присутнім?

Очікується, що американські офіційні особи та інші високопоставлені особи зберуться на інавгураційній платформі площею понад 10 000 квадратних футів і місткістю понад 1600 осіб.

Традиційно група, яка сидить на платформі, включає президента і віцепрезидента і їхні сім’ї, обраного президента і віцепрезидента і їхні сім’ї, головного суддю і помічників судді Верховного суду, колишніх президентів, дипломатичний корпус, членів кабінету міністрів, членів Конгресу, губернаторів, Об’єднаний комітет начальників штабів та інших гостей.

У 2017 році, коли Трамп був приведений до присяги, були присутні його опонент-демократ Хілларі Клінтон і її чоловік, колишній президент Білл Клінтон, а також попередник Трампа, колишній президент Барак Обама, його дружина Мішель Обама, а також колишні президенти Джордж Буш і Джиммі Картер. Президент Джордж Буш-старший не зміг приїхати через поганий стан здоров’я; він помер у 2018 році.

Як довго триває інавгураційна промова?

За даними комітету, кожен президент після Джорджа Вашингтона виступив з інавгураційної промовою, в якій було від 8 445 до 135 слів. Під час свого інавгураційного звернення 20 січня 2017 року Трамп протягом 16 хвилин виступав перед сотнями тисяч прихильників і глядачів. У своїй промові він присягнувся зруйнувати встановлений порядок і зупинити національний занепад, який він назвав “цією американською бійнею”.

Також наступного дня Трамп оскаржив незалежні оцінки відвідуваності, заявивши, що там побувало до 1,5 мільйона осіб. Потім це було спростовано фотографіями.

За візуальними оцінками розмір натовпу становить одну третину від розміру першої інавгурації Обами в 2009 році.

Чи завжди захід проходив у січні?

Ні. Під час ратифікації 20-ої поправки в 1933 році датою було визначено 20 січня. До цього інавгурації традиційно проводилися 4 березня. Також церемонія проходила і в інші дати і в 10 різних місцях.

Хто виступить на святі?

Хто виступить на інавгурації – поки не відомо. Деякі елементи програми вирішуються комітетом, інші вирішує обраний президент.

На інавгурації Трампа виступили хорал Університету штату Міссурі, Мормонський табернакальний хор і Джекі Еванчо, юне сопрано, який закрив церемонію, заспівавши гімн США (“Прапор, усипаний зірками”).

На другій інавгурації президента Обами в 2013 році серед виконавців була перша переможниця конкурсу “Американський ідол” Келлі Кларксон, яка заспівала “My Country, ‘Tis of Thee”. Поет Річард Бланко прочитав свій перший вірш “One Today”.