Джо Байден за своє життя був свідком інавгурацій 13 президентів, але його власна присяга буде виглядати зовсім інакше.

Видання Vox опублікувало докладний розклад інавгураційного дня 46-го президента США.

Опівдні 20 січня, коли Байден буде присягати, на алеї перед Білим домом не знаходитимуться тисячі американців. Байден не буде брати участі у параді, його не буде супроводжувати колишній президент Дональд Трамп. Інавгурація Байдена буде більш церемоніальною подією, що відображає серйозність загроз безпеки після нападу 6 січня на Капітолій і пандемії, якою охоплено країну.

Байден і раніше присягатиме в Капітолії в супроводі військових, а його інавгураційний комітет запланував низку віртуальних заходів. Ці події, які розпочнуться о 10 ранку за східним часом (або 17:00 за Києвом), будуть транслюватися в прямому ефірі на офіційних каналах команди Байдена, кількома кабельними мережами і на різних інших платформах, таких як Twitch і Facebook.

Чиновники переконують людей відмовитися їхати до Вашингтона на церемонію. Побоювання з приводу безпеки змусили самого Байдена змінити свої плани: він більше не їздитиме на поїзді з Уїлмінгтона, штат Делавер, до Вашингтону, округ Колумбія, – він так їздив протягом багатьох років, коли працював у Сенаті.

Мер округу Колумбія Мюріел Баузер, губернатор Меріленду Ларрі Хоган і губернатор Вірджинії Ральф Норт закликали американців не приїжджати в округ Колумбія на церемонію інавгурації: “Через складні обставини, включаючи насильницький штурм Капітолію, а також пандемію COVID-19, що досі триває. Ми закликаємо американців не приїжджати до Вашингтона, округ Колумбія, а замість цього брати участь віртуально”.

Президент Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що він порушить 152-річну традицію, відмовившись бути присутнім на інавгурації свого наступника. Однак віцепрезидент Майк Пенс планує бути присутнім на інавгурації Байдена.

Як подивитися церемонію і інавгурацію

Буде пряма трансляція від Vox. Церемонію ви також можете дивитися на офіційних каналах команди Байдена, а також на будь-яких їхніх каналах в соціальних мережах: YouTube, Facebook, Twitter і Twitch.

Якщо ви дивитеся по телевізору, ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC і PBS транслюватимуть його в прямому ефірі.

Графік

Ось короткий виклад подій в середу, 20 січня. Час за Києвом.

15:00 – контрпрограма прощання президента Дональда Трампа.

Трамп не тільки пропустить інавгурацію Байдена, але і проведе власний захід на Joint Andrews Base в Меріленді. Подробиці поки невідомі.

17:30 – початок церемонії.

На інавгурації співачка Леді Гага виконає національний гімн. Також виступить Дженніфер Лопес. Звернеться до народу Лео Дж. О’Донован, американський католицький священик-єзуїт, і благословить преподобний доктор Сильвестр Біман, пастор єпископальної церкви африканських методистів Вефиля у Вілмінгтоні, штат Делавер. Обидва священослужителі є давніми друзями родини Байденів.

19:00 – Байден складе присягу і виступить з програмним зверненням на сходах Капітолія.

21:00 – після інавгурації Байден, сім’ї Харріс, а також Обами, Буш і Клінтони покладуть вінки на Арлінгтонському національному кладовищі. Потім традиційний “Оглядовий прохід”, що символізує передачу влади новому головнокомандувачу, відбудеться у східного фасаду будівлі Капітолію. Потім Байдена супроводжуватимуть в Білий дім разом з кожним підрозділом збройних сил.

У цей момент зазвичай проводився президентський парад; замість цього інавгураційний комітет запланував віртуальний парад по всій Америці.

03:30 (21 січня) – спеціальний випуск “Святкування Америки” в прайм-тайм.

Інавгураційні заходи завершаться спеціальним заходом “Святкування Америки”, організованим актором Томом Хенксом. Байден і Гарріс виступлять із зверненнями. Також виступлять баскетболіст Карім Абдул-Джаббар, шеф-кухар Хосе Андрес, Ант Клемонс, Джон Бон Джові, Foo Fighters, Джон Ледженд, Єва Лонгорія, Демі Ловато, Лін Мануель-Міранда, Брюс Спрінгстін, Джастін Тімберлейк, Керрі Вашингтон та інші.