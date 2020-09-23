«Інавгурація» Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою держави.

Про це міністр написав в Twitter.

Як повідомлялося раніше, сьогодні у Мінську в Палаці Незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Дата і час проведення інавгурації до останнього тримався в таємниці, захід не транслювали по ТБ та радіо.

Після церемонії інавгурації білоруські військовослужбовці поклялися на вірність народу й президенту, а білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська записала відеозвернення і заявила, що вона — єдиний лідер білоруського народу.

За словами голови МЗС, Україна “ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ”.

“З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня “інавгурація” О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави”, — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги відбувалися в більшості міст країни, учасників розганяли силою. Були затримані та поранені.

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