На фото – 25-річна Інбаль Рабін-Ліберман. Вона координаторка безпеки кібуца Нір-Ам. Їй вдалося організувати мешканців і захистити поселення від нападу угрупування ХАМАС.

Дівчина народилася і виросла в кібуці, потім відслужила у бойових частинах ЦАХАЛ і повернулася в рідну громаду.

Уранці 7 жовтня Інбаль “першою у всьому Ізраїлі усвідомила, що відбувається, бігала як божевільна від будинку до будинку, організовувала загін самооборони та розставила чоловіків у засідки біля паркану кібуца”, пишуть про дівчину ЗМІ.

Після цього Інбаль Рабін-Ліберман стала справжньою знаменитістю в Ізраїлі та за його межами. На фото вона зустрічається з мером Тель-Авіва Роном Хульдаї.

Кібуц Нір-Ам розташований всього за 2 км від сектора Газа. Він став одним із перших ізраїльських поселень, які зазнали нападу бойовиків ХАМАС вранці у суботу.

Коли бій закінчився, біля воріт кібуца знайшли 25 тіл бойовиків ХАМАС.

Фото – Mayor of Tel Aviv

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