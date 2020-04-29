Про це повідомили в прес-службі відомства.

Як повідомлялося раніше, під час сьогоднішньої акції протесту під будівлею Кабінету Міністрів України поліція побила журналіста “Громадського” Богдана Кутєпова та зламали його техніку. Після інциденту журналіст звернувся в поліцію.

У ДБР поінформували, що за цим фактом було почато кримінальне провадження. Інцидент був кваліфікований як перевищення співробітниками поліції їх повноважень.

“Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)”, — зазначили у відомстві.

Санкціями вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.