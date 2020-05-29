Перестрілка в Броварах і зґвалтування у відділку поліції Кагарлика свідчать про повернення країни до того рівня злочинності, який спостерігався в 1990-х роках.

Таку думку висловила на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.

“Навіть у найскладніші часи початку війни, ескалації на фронті, сотні озброєних людей не бігали вулицями міст у тилу. Сьогодні ж – розгул бандитизму, повернення 90-х, коли не знав, що небезпечніше: зустріч із братками чи з міліцією. П’яні поліцейські вбивають, у відділках катують, ґвалтують, кошмарять бізнес чи працюють дахом для кримінальних схем”, – зазначила Геращенко.

Вона зауважила на тому факті, що на цьому тлі, в розпал економічної кризи Кабінет Міністрів зібрався “на стратегічну сесію”, в рамках якої міністри займалися “тімбилдінгом”, постановкою цілей і формуванням “бренду” КМУ.

“Уряд у розпал економічної кризи, в робочий день проводить стратегічну сесію, “урядовий Трускавець” про бренд країни. Кагарлик і Бровари сьогодні – “бренд” країни. Й ніяка “няня” сюди не прийде (мова йде про проєкт “інвестиційна няня”, – ред.), у цей хаос, безлад, бардак, непрофесійність, розборки, корупційні схеми, кадровий кавардак. “Зелена” влада не може забезпечити безпеки життя українців, безпеки в мирних містах і селах, безпеки на вулицях, власних оселях”, – наголосила Геращенко.

Вона додала, що пряму відповідальність за ситуацію в країні несе президент Володимир Зеленський.

“Він одноосібно сформував цю владу і цю команду, він зліпив цей список “слуг” і завів їх у Парламент, він взяв особисту відповідальність за міністрів двох своїх урядів, за яких “слуги” слухняно тицьнули кнопки. Він обрав кишенькових силовиків, своїх прокурорів”, – нагадала нардеп.

Геращенко наголосила, що поки силовики “кошмарять опозицію, арештовують картини, громлять музеї”, бандитизм в країні “підіймає голову”.