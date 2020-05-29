Таку думку висловила на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.
“Навіть у найскладніші часи початку війни, ескалації на фронті, сотні озброєних людей не бігали вулицями міст у тилу. Сьогодні ж – розгул бандитизму, повернення 90-х, коли не знав, що небезпечніше: зустріч із братками чи з міліцією. П’яні поліцейські вбивають, у відділках катують, ґвалтують, кошмарять бізнес чи працюють дахом для кримінальних схем”, – зазначила Геращенко.
Вона зауважила на тому факті, що на цьому тлі, в розпал економічної кризи Кабінет Міністрів зібрався “на стратегічну сесію”, в рамках якої міністри займалися “тімбилдінгом”, постановкою цілей і формуванням “бренду” КМУ.
“Уряд у розпал економічної кризи, в робочий день проводить стратегічну сесію, “урядовий Трускавець” про бренд країни. Кагарлик і Бровари сьогодні – “бренд” країни. Й ніяка “няня” сюди не прийде (мова йде про проєкт “інвестиційна няня”, – ред.), у цей хаос, безлад, бардак, непрофесійність, розборки, корупційні схеми, кадровий кавардак. “Зелена” влада не може забезпечити безпеки життя українців, безпеки в мирних містах і селах, безпеки на вулицях, власних оселях”, – наголосила Геращенко.
Вона додала, що пряму відповідальність за ситуацію в країні несе президент Володимир Зеленський.
“Він одноосібно сформував цю владу і цю команду, він зліпив цей список “слуг” і завів їх у Парламент, він взяв особисту відповідальність за міністрів двох своїх урядів, за яких “слуги” слухняно тицьнули кнопки. Він обрав кишенькових силовиків, своїх прокурорів”, – нагадала нардеп.
Геращенко наголосила, що поки силовики “кошмарять опозицію, арештовують картини, громлять музеї”, бандитизм в країні “підіймає голову”.
- У Броварах сьогодні зранку сталася масштабна стрілянина. За попередньою версією поліції, конфлікт стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
- За фактом перестрілки в Броварах вже затримані 28 осіб. У поліції встановили ще 39 осіб, які могли бути причетні до інциденту.
- Раніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції (Київська область) за фактом зґвалтування жінки і тортур стосовно неї. Їм повідомлено про підозру.