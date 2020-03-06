Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

“Це складне питання. Етичне питання перед тими людьми, які заслужили своїм трудовим життям свої пенсії. Ми, звичайно, будемо проводити індексацію пенсій в цьому році. Для цього потрібно взяти і подивитися, чим ми володіємо в бюджеті. І ми почали це робити вже сьогодні”, — сказав Шмигаль.

Глава Уряду не назвав термінів, коли питання з індексацією пенсій буде вирішене, але запевнив, що вона буде до кінця року.

“Я не буду обманювати, що завтра ми проіндексуємо пенсії. Але ми зробимо це в цьому році, знайдемо цю можливість і не підведемо пенсіонерів, які заслужили свої пенсії”, — сказав він.

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