“Це складне питання. Етичне питання перед тими людьми, які заслужили своїм трудовим життям свої пенсії. Ми, звичайно, будемо проводити індексацію пенсій в цьому році. Для цього потрібно взяти і подивитися, чим ми володіємо в бюджеті. І ми почали це робити вже сьогодні”, — сказав Шмигаль.
Глава Уряду не назвав термінів, коли питання з індексацією пенсій буде вирішене, але запевнив, що вона буде до кінця року.
“Я не буду обманювати, що завтра ми проіндексуємо пенсії. Але ми зробимо це в цьому році, знайдемо цю можливість і не підведемо пенсіонерів, які заслужили свої пенсії”, — сказав він.
- Кабінет міністрів України збирається провести індексацію пенсій у вересні 2020 року. Попередньо індексація була запланована на початок березня, однак Уряд її не погодив.
- За словами Президента Володимира Зеленського, Уряд Олексія Гончарука, який був відправлений у відставку, не надав реального плану з підвищення пенсій українцям.