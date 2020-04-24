В мае страховые пенсии поднимут на 11 %. Часть пенсионеров может рассчитывать на дополнительные доплаты, которые назначат в апреле и мае.

В мае украинских пенсионеров ждет индексация пенсий. Размер повышения регулируется постановлением Кабмина № 251 от 1 апреля этого года. Но запланированная индексация не сильно улучшит положение большинства пенсионеров, которые испытывают нехватку средств и вынуждены обращаться за помощью к родственникам и организациям, выдающим кредиты с автоматическим одобрением.

Майская индексация пенсий

Размер ежегодного повышения пенсий зависит от роста потребительских цен за прошлый год и относительного роста средней заработной платы за последнее время. С учетом этих данных Кабмин установил на 2020 год коэффициент повышения выплат пенсионерам 1,11. Это означает, что средняя заработная плата, которая учитывалась при выходе на пенсию, для расчета выплат повысится на 11 %.

Уже с 1 мая произойдет перерасчет пенсий 6,9 миллионов украинцев. Если размер повышения не дотягивает до 100 грн, устанавливается доплата до этой суммы, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии.

Дополнительное повышение для тех, у кого минимальная пенсия

Для пенсионеров, чья пенсия с учетом всех надбавок, денежной помощи и других доплат не дотягивает до 2100 грн, предусмотрена доплата до установленной суммы. В дальнейшем эта компенсация будет учитываться при других перерасчетах пенсий. На нее могут рассчитывать женщины со страховым стажем более 30 лет и мужчины — не менее 35 лет.

Повышение пенсий в мае пройдет в автоматическом режиме, и новые суммы поступят на банковские счета пенсионеров или будут доставлены почтальонами “Укрпочты”.

Начисление доплат в апреле

В связи с ситуацией с коронавирусом более 10 млн украинских пенсионеров в апреле единоразово получат 1 000 грн. Доплата положена только тем, у кого пенсия менее 5 000 грн.

С апреля пенсионеры старше 80 лет будут получать ежемесячно на 500 грн больше. Нововведение затронет мужчин и женщин со страховым стажем 25 и 20 лет соответственно и тех, у кого размер пенсии с учетом всех доплат не доходит до 9205,19 грн. Если с 500-гривневой надбавкой все равно получается менее 2600 грн, происходит начисление компенсации до этой суммы.