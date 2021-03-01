З 1 березня в Україні почався автоматичний перерахунок пенсій. Підвищені виплати отримають 8 мільйонів пенсіонерів.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

“У результаті реалізації постанови № 127 очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей. У середньому сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягають перерахунку становить 308 гривень”, – йдеться в повідомленні.

Також підвищено мінімальну пенсійну виплату з 2100 грн до 2200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж тривалістю у жінок 30 років, у чоловіків – 35 років.

Якщо після перерахунку розмір пенсії зростає, то, як зазначили у відомстві, таке підвищення не може бути менше 100 гривень.

Варто додати, що Кабінет Міністрів вирішив відкласти початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації по 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року. Відповідне рішення прописано у постанові уряду від 22 лютого 2021 року.