Про це він заявив сьогодні після відкриття ранкового пленарного засідання, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Разумкова, була проведена індексація зарплат через підвищення прожиткового мінімуму.

“Я думаю, що всі бачили інформацію в ЗМІ щодо збільшення зарплат народних депутатів України. Я щойно звертався до апарату, мені надали повну інформацію. Є індексація зарплати народних депутатів України, проте вона зовсім не відповідає тим цифрам, про які пишуть в ЗМІ, – про 100 тисяч, десь я бачив 150 тисяч”, – зазначив Разумков.

Він уточнив, що зарплата нардепів підвищилася приблизно на 3 тисячі гривень.

“Зміни зарплати – близько 3 тисяч гривень для народного депутата. Це пов’язано з прожитковим мінімумом”, – заявив спікер ВР.

Раніше екс-віце-прем’єр – міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що, за його інформацією, зарплати українських топ-чиновників підняли в 3,5-5 разів, а зарплату нардепів – в 2,5 рази до понад 100 тисяч гривень.