Індія не планує запрошувати Україну на саміт промислово розвинутих країн G20. Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар.

Джерело: AP news

«На нашу думку, участь у саміті G20 призначена лише для її членів і організацій. Цей список ми оголосили, щойно розпочали головування у G20″, – сказав Субраманьям Джайшанкар журналістам.

Україна не є членом G20, а Росія є частиною групи. Індія уникає засудження війни Росії в Україні та намагається припинити її шляхом дипломатії та діалогу.

Очікується, що війна в Україні та перебої з глобальними постачаннями продовольства та палива будуть одними з головних тем саміту G20 у Нью-Делі.

Володимира Зеленського запросили взяти участь у тогорічному саміті G20 на Балі, Індонезія.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у травні в Японії. Це була їхня перша зустріч з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Індія поглиблює торгівлю з Росією, у якої вона продовжує купувати рекордні обсяги нафти. Також від Росії залежить близько 60% її оборонного обладнання.

У квітні Україна звернулася до Індії з проханням поставити їй ліки й медобладнання та допомогти відновити зруйновану війною інфраструктуру.

Прохання було передано Еміне Джапаровою, заступницею міністра закордонних справ України.

Відповідаючи на запит України, МЗС Індії повідомило, що окрім медикаментів та медобладнання, вони також постачатимуть в Україну шкільні автобуси.

Індія евакуювала майже 20 000 індійців, які навчалися в Україні після початку війни.