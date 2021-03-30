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Індія отримала найбільшу частку COVID-вакцини власного виробництва через COVAX

Індія отримала більше третини з майже 28 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Covishield індійського виробництва за ліцензією AstraZeneca.

Вівторок, 30 березня 2021, 13:30

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що більше третини вакцини індійського виробництва фактично залишилися у країні. Ці дані можуть посилити критику глобального механізму розподілу вакцин COVAX та влади Індії, яка зупинила експорт вакцини, позбавивши інші менш розвинені країни шансу на успішну кампанію вакцинації.

За даними ЮНІСЕФ, Індія отримала 10 мільйонів доз вакцини від COVAX, найбільше з усіх країн. Нігерія посідає друге місце з приблизно 4 мільйонами доз. Багато бідних країн, які повністю залежать від програми, до цього часу отримували мало вакцини або зовсім її не отримували.

Сотні мільйонів доз вакцини Covishield, виготовленої за ліцензією AstraZeneca на базі Інституту сироватки крові в Індії, становлять основну частину початкового замовлення програми COVAX. П’ятдесят мільйонів доз мали бути доставлені у квітні, але значна частина цього замовлення, ймовірно, буде затримана через нові обмеженнями експорту в Індії.

Водночас COVAX запланувала цьогоріч доставити 2 млрд доз вакцин до країн з низьким рівнем достатку. Однак поки програма стартує повільно, а її представники скаржаться, що розвинені країни оформили контракти на сотні мільйонів доз вакцини. Саме тому компанії не встигають виконувати замовлення програми.

Інформоване джерело не уповноважене говорити про це публічно, розповіло агентству, що Індія отримала своїх 10 мільйонів доз раніше, оскільки механізм COVAX повинен був почекати, поки вакцина буде схвалена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. До цього моменту програма не може поширювати цю вакцину в усьому світі. 

Дозвіл ВООЗ було видано в середині лютого, водночас Індія затвердила вакцину в січні та розпочала власну кампанію щеплення 16 січня. Джерело не вказало, коли саме Індія отримувала вакцину від COVAX.

  • 24 березня стало відомо, що Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу Covishield, виробленої Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India), щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.
  • Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca може зіткнутися із забороною на експорт вакцини проти коронавірусу COVID-19, якщо не виконає зобов’язань перед Євросоюзом.
  • Європейська комісія посилила механізм, що дозволяє блокувати експорт вакцин. Тепер ЄС буде ретельніше перевіряти країну, в яку збирається поставляти препарат, а також пом’якшить умови для реєстрації.
Теги: COVAX, вакцина проти коронавірусу, Індія

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