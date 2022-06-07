Індія веде переговори про те, щоби подвоїти імпорт російської нафти, оскільки прагне брати її зі знижками від "Роснефти".

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Держава прагне подвоїти імпорт російської нафти. Державні нафтопереробні підприємства прагнуть брати постачання з більшими знижками від “Роснефти”, адже міжнародні покупці відмовляються від угод із Москвою через її вторгнення в Україну.

Державні переробники колективно працюють над завершенням і укладанням нових шестимісячних контрактів на постачання російської нафти в Індію. Наразі уточнюється обсяг закупівель та цін з індійськими банками, які мають фінансувати вантажі.

Інформаційна агенція зазначає, що з кінця лютого до початку травня Індія купила понад 40 млн барелів російської нафти, це приблизно на 20% більше, ніж за попередній рік.