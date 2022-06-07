Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Держава прагне подвоїти імпорт російської нафти. Державні нафтопереробні підприємства прагнуть брати постачання з більшими знижками від “Роснефти”, адже міжнародні покупці відмовляються від угод із Москвою через її вторгнення в Україну.
Державні переробники колективно працюють над завершенням і укладанням нових шестимісячних контрактів на постачання російської нафти в Індію. Наразі уточнюється обсяг закупівель та цін з індійськими банками, які мають фінансувати вантажі.
Інформаційна агенція зазначає, що з кінця лютого до початку травня Індія купила понад 40 млн барелів російської нафти, це приблизно на 20% більше, ніж за попередній рік.
- Нагадаємо, що апетит Індії до дешевої російської нафти лише наростає, попри те, що Захід продовжує бити по Москві безпрецедентними санкціями.
- Варто зазначити, що спроби РФ скасувати частину санкцій свідчить, що міжнародні обмеження мають вплив на економіку країни-агресора. Москва заявила, що готова обговорювати деблокаду українських портів.
- Індія намагається отримати знижки на нафту від РФ та хоче купувати її за ціною, нижчою за 70 доларів за барель.