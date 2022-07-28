Про це повідомило світове видання Bloomberg.
Постачання очікуються завдяки розблокуванню трьох чорноморських портів України. Обсяги вантажів будуть від 50 тисяч до 60 тисяч тонн, додав головний виконавчий директор брокера та трейдера в Мумбаї Сандіп Баджорія.
Ймовірно, що продукцію завантажать у морських портах Одеси і Чорноморська. Індійський представник сказав, що країна стала отримувати пропозиції щодо серпневих постачань. Вони залежатимуть від наявності суден для здійснення рейсів.
“В Україні є достатні запаси олійних культур для перероблювання”, — наголосив Сандіп Баджорія.
Україна перестала постачати в Індію соняшникову олію з квітня через те, що Росія заблокувала основні експортні шляхи через море. До Індії Україна постачала майже 74% обсягів, а Аргентина і Росія – по 12%.
Індійський уряд раніше дозволив безмитний імпорт 2 мільйонів тонн соняшникової олії в цьому та наступному фінансових роках. Очікується, що це підвищить попит на продукцію. Країна планує ще збільшити закупівлі пальмової олії після падіння цін на неї. Імпорт зросте з 750 тисяч тонн у серпні до 800 тисяч тонн у вересні. Цей продукт використовується під час фестивалів, тому пальмова олія має попит, а нині вона дешевша за інші види олії.
- Нагадаємо, у Стамбулі відкрився Спільний координаційний центр, створений у межах реалізації так званої “зернової угоди”.
- 22 липня у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. Саме з них почнеться експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні.
- Однак вже через добу РФ завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту, порушивши один із пунктів угоди – заборону атакувати порти, з яких відбуватиметься експорт зерна.
- За словами адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку Саманти Пауер, Сполучені Штати працюють з Україною над іншими шляхами експорту українського зерна задля подолання глобальної кризи продовольства.
- Натомість за словами речника ООН Фархана Хака, перші українські кораблі для експорту зерна можуть відправитися з чорноморських портів України протягом кількох днів відповідно до угоди, погодженої 22 липня між нашою державою, Росією, Туреччиною та ООН.