У вересні Індія планує отримати перші партії соняшникової олії з України. Вантажі мають намір доставити після п’ятимісячної перерви у звʼязку з блокадою українських портів Росією.

Про це повідомило світове видання Bloomberg.

Постачання очікуються завдяки розблокуванню трьох чорноморських портів України. Обсяги вантажів будуть від 50 тисяч до 60 тисяч тонн, додав головний виконавчий директор брокера та трейдера в Мумбаї Сандіп Баджорія.

Ймовірно, що продукцію завантажать у морських портах Одеси і Чорноморська. Індійський представник сказав, що країна стала отримувати пропозиції щодо серпневих постачань. Вони залежатимуть від наявності суден для здійснення рейсів.

“В Україні є достатні запаси олійних культур для перероблювання”, — наголосив Сандіп Баджорія.

Україна перестала постачати в Індію соняшникову олію з квітня через те, що Росія заблокувала основні експортні шляхи через море. До Індії Україна постачала майже 74% обсягів, а Аргентина і Росія – по 12%.

Індійський уряд раніше дозволив безмитний імпорт 2 мільйонів тонн соняшникової олії в цьому та наступному фінансових роках. Очікується, що це підвищить попит на продукцію. Країна планує ще збільшити закупівлі пальмової олії після падіння цін на неї. Імпорт зросте з 750 тисяч тонн у серпні до 800 тисяч тонн у вересні. Цей продукт використовується під час фестивалів, тому пальмова олія має попит, а нині вона дешевша за інші види олії.