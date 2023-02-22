Про це повідомило Reuters.

На полях зустрічі G20 в Індії фінансові лідери країн G7 проведуть засідання 23 лютого. За словами міністра фінансів Японії Сюн’їті Судзукі, учасники планували обговорити нові санкції проти РФ.

Стосовно позиції Індії заявили посадовці, які беруть безпосередню участь у зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків G20 цього тижня.

“Індія не зацікавлена в обговоренні або підтримці будь-яких додаткових санкцій щодо Росії під час G20. Чинні санкції проти Росії вплинули на світ”, — заявив індійський дипломат на умовах анонімності.

Інший чиновник вважає, що санкцій не є питання G20, а навпаки економічним форумом для обговорення питань зростання добробуту країн.