Про це повідомило Reuters.
На полях зустрічі G20 в Індії фінансові лідери країн G7 проведуть засідання 23 лютого. За словами міністра фінансів Японії Сюн’їті Судзукі, учасники планували обговорити нові санкції проти РФ.
Стосовно позиції Індії заявили посадовці, які беруть безпосередню участь у зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків G20 цього тижня.
“Індія не зацікавлена в обговоренні або підтримці будь-яких додаткових санкцій щодо Росії під час G20. Чинні санкції проти Росії вплинули на світ”, — заявив індійський дипломат на умовах анонімності.
Інший чиновник вважає, що санкцій не є питання G20, а навпаки економічним форумом для обговорення питань зростання добробуту країн.
Раніше глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар заявляв, що війна непропорційно вдарила по бідних країнах. У світі вона мала вплив на підвищення ціни на паливо і харчових продуктів. Наприклад, за кредитами до Міжнародного валютного фонду зверталися Шрі-Ланка, Пакистан і Бангладеш.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що може ветувати продовження санкцій ЄС проти Росії, які повинні поновлюватися кожні шість місяців. Причина — вимога Будапешту виключити зі списку обмежень чотирьох осіб.
- Компанія Hindustan Petroleum Corp Ltd, один з провідних індійських державних нафтопереробників, зазнала проблем в оплаті російської сирої нафти через обмеження цін. Нафтопереробний завод не бажає оголошувати ціну купівлі російської нафти, що ускладнює пошук західних банків, готових проводити такі платежі.