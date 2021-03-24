Індія призупиняє експорт COVID-вакцини AstraZeneca

Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India), щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на два джерела.

Зазначається, що з четверга, 25 березня, постачання вакцини проти COVID-19 за кордон буде призупинено. У міністерстві охорони здоров’я Індії зазначили, що країна зіткнулася з новим сплеском захворюваності та має намір розширити кампанію вакцинації населення.

Уряд дозволив з 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни старших 45 років. Відтак, влада замовила у Serum Institute of India близько 141 млн доз вакцини.

“Ніякого експорту, нічого доти, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не буде ризикувати, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії”, — додав співрозмовник агентства.

Призупинення експорту вплине на постачання вакцини в рамках міжнародної ініціативи COVAX. Наразі індійський виробник вже затримав постачання препарату в Бразилію, Велику Британію, Марокко і Саудівську Аравію.

Зазначимо, що Україна використовує вакцину CoviShield виробництва Serum Institute of India. Наразі країна отримала 500 тисяч доз вакцини, однак у контракті йдеться про 1,5 млн доз.