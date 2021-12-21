Про це повідомляє портал Defense Brief.
Передбачається, що випробування новітнього есмінця INS Mormugao триватимуть до середини 2022 року, опісля – заплановано ввести цей корабель в стрій ВМС Індії. Перший есмінець проєкт P15B, корабель INS Visakhaptnam, був введений в експлуатацію індійського флоту нещодавно.
Одна з особливостей кораблів проєкт P15B – це будуть поки що найбільші бойові кораблі, що мають бути оснащені газотурбінними агрегатами виробництва українського ДП “Зоря”-“Машпроект”.
Крім того, есмінці проєкт P15B є поки що найбільшими бойовими кораблями, що збудовані в Індії. Запланована вартість будівництва усіх чотирьох кораблів проєкт P15B складає майже 5 мільярдів доларів, запланований рівень локалізації – 75%.
Тактико-технічні характеристики есмінців P15B:
- водозаміщення – 7400 тонн;
- довжина корпусу – 163 метри;
- ширина корпусу – 17,4 метра;
- швидкість та дальність ходу – до 30 вузлів, до 4000 миль на швидкості 18 вузлів;
- екіпаж – 300 осіб;
- набір озброєння – одна артустановка калібру 76 мм, чотири артустановки АК-630 калібром 30 мм, дві вертикальні пускові установки на 8 комірок кожна для запуску крилатих ракет BrahMos, чотири вертикальних пускових установки на 8 комірок для запуску зенітних ракет Barak-8ER, чотири торпедні апарати 533 мм, два реактивні бомбомети РБУ-6000, два вертольоти типу Westland Sea King або ж HAL Dhruv.
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