Про це повідомляє портал Defense Brief.

Передбачається, що випробування новітнього есмінця INS Mormugao триватимуть до середини 2022 року, опісля – заплановано ввести цей корабель в стрій ВМС Індії. Перший есмінець проєкт P15B, корабель INS Visakhaptnam, був введений в експлуатацію індійського флоту нещодавно.

Одна з особливостей кораблів проєкт P15B – це будуть поки що найбільші бойові кораблі, що мають бути оснащені газотурбінними агрегатами виробництва українського ДП “Зоря”-“Машпроект”.

Крім того, есмінці проєкт P15B є поки що найбільшими бойовими кораблями, що збудовані в Індії. Запланована вартість будівництва усіх чотирьох кораблів проєкт P15B складає майже 5 мільярдів доларів, запланований рівень локалізації – 75%.

Тактико-технічні характеристики есмінців P15B: