Найбільший у світі покупець російської зброї шукає військове спорядження та боєприпаси у вітчизняних компаній та східноєвропейських країн.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

В Нью-Делі раніше говорили про диверсифікацію постачальників зброї для своєї армії. Зокрема, йшлося про закупівлі у вітчизняних компаній. Однак зараз диверсифікація стала невідкладною, оскільки РФ, здійснюючи широкомасштабну військову агресію проти України, стикається із санкціями.

Цього року Індія виділила 25,15 млрд рупій (324 млн доларів) на закупівлі у вітчизняних компаній оборонних товарів.

“Нинішній світовий устрій та геополітичний сценарій, який став дуже неспокійним, також дали нам урок”, — зауважив маршал авіації Вібхас Панде.

На думку Панде, єдине правильне рішення для забезпечення стабільності в оборонній сфері — створення автономного механізму постачання усередині країни.

З посиланням на анонімного урядовця, Reuters повідомляє, що Індія прагне самостійно виробляти близько половини необхідної кількості оборонних товарів.

Індійський аналітик з оборонних і стратегічних питань Брахма Челлані наголосив, що останнім часом Нью-Делі активізував закупівлі зброї в США, Франції та Ізраїлі.

“Перехід у сфері оборони — це завжди повільний процес. Миттєво змінити постачальника — неможливо”, — наголосив Челлані.

Наразі індійський уряд вивчає додаткові можливості диверсифікації постачальників оборонного обладнання.

“Якщо російські лінії постачання будуть напружені, у нас є альтернативні варіанти”, — заявив індійський урядовець, що воліє залишитися анонімним.

Зокрема, Нью-Делі закликає Москву завершити ключові проєкти, що вже були узгоджені. Це закупівлі ракетних систем С-400 та виробництво понад 600 тисяч автоматів АК-203 на новому заводі в північній частині Індії.

Водночас диверсифікація вже починається. Зокрема, індійське підприємство конгломерату Adani Group та Israel Weapon Industries — PLR Systems — фіксує збільшення попиту на штурмові гвинтівки Galil ACE, що мають замінити російські автомати Калашникова.