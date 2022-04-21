Про це повідомляє японське видання Kyoto.
Вантажний літак мав забрати вантаж зі складів ООН в Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратах. Згідно з планом, його мали доставити до Польщі та Румунію, звідти б гуманітарну допомогу направили до українців.
Проте Індія заборонила рейс. За словами премʼєр-міністра Фуміо Кісіди, він повинен був офіційно схвалити план відправки літака на кінець квітня.
Проте Японія має намір намагатися направити літак для допомоги українським переселенцям. План ухвалено згідно з запитом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Зазначимо, що Індія дотримується “нейтральної позиції” щодо російської агресії стосовно України.
- Нагадаємо, уряд Японії ухвалив нові санкційні законопроєкти, котрі мали б усунути “лазівки” Росії для обходу запроваджених обмежень.
- Також Міністерство оборони Японії, у межах воєнної допомоги Україні у боротьбі з російської агресією, планує передати Києву костюми та маски ядерного, біологічного та хімічного захисту (NBC) а також партію дронів.
- Найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings відмовилася від закупівлі російської нафти. Компанія планує дотримуватися цього рішення, поки навколо України не стабілізується ситуація.
- Японія оголосила про згоду щодо співавторства резолюції ООН стосовно права вето. Реформу планують репрезентувати країнам-учасницям наступного тижня.
- Японія запровадила нові санкції проти 398 осіб і 28 російських компаній, а також заморозила активи найбільших банків РФ — “Сбербанку” та “Альфа-Банку”.