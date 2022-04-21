Про це повідомляє японське видання Kyoto.

Вантажний літак мав забрати вантаж зі складів ООН в Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратах. Згідно з планом, його мали доставити до Польщі та Румунію, звідти б гуманітарну допомогу направили до українців.

Проте Індія заборонила рейс. За словами премʼєр-міністра Фуміо Кісіди, він повинен був офіційно схвалити план відправки літака на кінець квітня.

Проте Японія має намір намагатися направити літак для допомоги українським переселенцям. План ухвалено згідно з запитом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначимо, що Індія дотримується “нейтральної позиції” щодо російської агресії стосовно України.