Індія відмовилася надати можливість японському літаку завантажити допомогу зі складу ООН. Судно, якому спочатку дозволили прилетіти, було призначено для гуманітарної допомоги українським переселенцям.

Про це повідомляє японське видання Kyoto.

Вантажний літак мав забрати вантаж зі складів ООН в Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратах. Згідно з планом, його мали доставити до Польщі та Румунію, звідти б гуманітарну допомогу направили до українців.

Проте Індія заборонила рейс. За словами премʼєр-міністра Фуміо Кісіди, він повинен був офіційно схвалити план відправки літака на кінець квітня.

Проте Японія має намір намагатися направити літак для допомоги українським переселенцям. План ухвалено згідно з запитом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначимо, що Індія дотримується “нейтральної позиції” щодо російської агресії стосовно України.