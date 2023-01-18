Індія, ймовірно, вже обійшла Китай за чисельністю населення. На кінець 2022 року число становило 1,417 млрд осіб.

Про це повідомило Bloomberg.

За оцінками World Population Review (WPR), незалежної організації, яка займається переписом населення та демографією, громадян Індії на 5 млн більше, ніж 1,412 млрд, про які повідомив Китай. Пекін вперше з 1960-з років оголосив про скорочення населення.

В Індії половина населення складають громадяни молодше 30 років. Очікується, що найближчими роками країна стане найбільшою великою економікою у світі, що зростає.

Видання зазначило, що прем’єр-міністру Нарендрі Моді необхідно створювати робочі місця, аби максимально використати демографічний дивіденд. Нині країна відмовляється від сільськогосподарських робочих місць.

ООН очікувала, що Індія випередить Китай наприкінці 2023 року. За даними WPR, станом на 18 січня населення Індії вже досягло 1,423 млрд людей. Інша платформа Macrotrend заявила, що останнє число для Індії складає 1,428 млрд людей. У 2021 році країна не публікувала дані перепису населення у зв’язку з пандемією.

Ймовірно, уряд зазнає труднощів зі створенням робочих місць і виплатою пенсійної допомоги. Про це свідчить рішення обмежити термін служби солдатів у збройних силах Індії чотирма роками. Нарендра Моді, який планує переобратися у травні 2024 року, наполягає на підвищенні частки виробництва в економіці до 25% із нинішніх 14%.

На думку Сонал Варми, економіста Nomura Holdings Inc., країні потрібна широкомасштабна програма зростання для створення робочих місць у різних секторах. На його думку, ними можуть стати інфраструктурні проєкти та трудомістке виробництво.

На сьогодні третя за величиною економіка Азії забезпечує виробництво харчових продуктів: друга за величиною виробник рису, пшениці та цукру. Зокрема Індія є найбільшим споживачем цукру та найбільшим імпортером харчових олій. Це другий за величиною споживач золота та сталі, а також третій за величиною покупець сирої нафти. Ще країна є третім за величиною ринком внутрішніх авіаперевезень у світі.

В Індії зростання населення сповільнилося, але WPR очікує, що це число продовжуватиме зростати як мінімум до 2050 року.