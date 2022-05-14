Про це повідомляє американська газета The New York Times.

У п’ятницю, 13 травня, влада Індії заявила про майже повну заборону експорту пшениці з країни.

Індійський уряд розраховував на рекордні 113,3 млн тонн врожаю зернових. Але через раптове підвищення температури в середині березня, врожай може бути навіть меншим за 100 млн тонн.

Крок Індії, що також пов’язаний з високою інфляцією, може посилити світовий дефіцит продовольства, який виникає через військову агресію Росії в Україні.

Відзначається, що Індія є другим у світі виробником зернових. За даними Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів, ця країна має близько 10 % світових запасів зерна, що є значним показником.

Вона розглядалася як країна, що зможе допомогти протистояти дефіциту продовольства. У квітні індійський лідер Рам Натх Ковінд заявив президенту США Джо Байдену, що його країна готова постачати свої запаси на світовий ринок.

Заборона експорту може стати ще одним ударом для міжнародних організацій, що намагаються протистояти зростаючій загрозі голоду у світі. Представники ООН попереджають, що 47 мільйонів людей у світі можуть залишитися голодними через зростання цін на продукти харчування та дефіцит добрив, які додаються до кризи, спричиненої війною в Україні.