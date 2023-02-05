Індія стала закуповувати більше російської нафти, яку потім перероблює на паливо для країн ЄС і США.

Про це повідомило Bloomberg.

У січні 2021 року постачання бензину і дизельного пального з Індії до Нью-Йорка становило 57,2 тисячі барелів. Станом на січень цього року число збільшилося до 89 000 барелів. До Європи щоденний потік дизельного пального з низьким вмістом сірки становить 172 000 барелів.

Індія не зіткнулася зі значною громадською реакцією, оскільки Захід намагається скоротити енергетичні надходження Москви, але у такий спосіб запобігає шоку в постачанні нафти. Країна може стати ще більш центральною на глобальній “нафтовій мапі”.

“Посадовці міністерства фінансів США мають дві основні цілі: підтримувати постачання на ринок та позбавити Росії доходів від нафти. Вони розуміють, що нафтопереробники Індії та Китаю можуть отримати більшу маржу, купуючи російську нафту за зниженими цінами та експортуючи продукцію за світовими цінами”, – пояснив старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Кехілл.

Постачання з Індії може зрости після того, як набула чинності заборона постачання нафти з Росії до ЄС. Покупці з Європи будуть використовувати Азію, щоб заповнити дефіцит.

Нью-Делі покладає близько 85% потреб у нафті на імпорт. Національні нафтопереробні підприємства, серед яких державні переробні підприємства, які відповідають за задоволення внутрішнього попиту, збільшили експорт торік, щоб отримати прибуток від вищих міжнародних цін.