Індія замовила 300 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, яка ще не отримала екстреного схвалення для використання. Це відбулося на тлі чергової потужної хвилі COVID-19 у країні.

Про це інформує агентство ВВС із посиланням на заяву уряду Індії.

У заяві говориться, що “безіменна вакцина” від індійської фірми Biological E зараз проходить 3-ю фазу випробувань і показала “багатообіцяючі результати” на перших двох фазах.

Вартість угоди становить 206 мільйонів доларів.

В уряді уточнили, що нова вакцина від Biological E “ймовірно, буде доступна в найближчі кілька місяців”.

Агентство зазначає, що Індія вперше замовляє вакцину, котра не отримала екстреного схвалення. Це пов’язано з тим, що країна всіляко намагається прискорити кампанію з вакцинації проти коронавірусу.

Наразі в Індії, населення якої складає близько 1,4 млрд осіб, здійснено трохи більше як 220 мільйонів щеплень.

Відтак, менш ніж 10% населення країни отримали хоча б одну дозу вакцини (в основному – через гостру нестачу вакцин).

Уряд Індії та його голова Нарендра Моді зазнали критики через те, що не здійснили заздалегідь значних замовлень вакцин як у місцевих, так і в іноземних виробників.

Станом на зараз у країні доступні для щеплення три вакцини: Covishield (виробляється індійським Serum Institute), Covaxin (розроблена індійською фірмою Bharat Biotech), а також російський препарат “Sputnik V”.

Протягом останнього часу в Індії спостерігалася друга смертоносна хвиля коронавірусу: в лікарнях не вистачало ліжок, а в крематоріях місць.

Сподіваючись зупинити хвилю, індійський уряд у травні запустив кампанію з масової вакцинації для всіх, хто старше 18 років. Проте два індійські виробники вакцин – Serum Institute і Bharat Biotech – не змогли гарантувати поставки в такому масштабі.

Дефіцит вакцин у країні зберігається і досі, призводячи до величезної нерівності у сільських районах, серед жінок та бідного населення.

Попри те, що рівень захворюваності в країні дещо знижується, щодня в Індії фіксують понад 100 тисяч нових випадків зараження.

На сьогодні в країні зареєстровано понад 340 тисяч смертей від коронавірусу, проте експерти кажуть, що ця кількість значно занижена.

В Індії зареєстровано понад 340 000 смертей від коронавірусу, але експерти кажуть, що ця цифра сильно занижена. Щодня у країні фіксують по сотні тисяч нових випадків.