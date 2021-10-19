Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У понеділок 18 жовтня, напередодні засідання ВООЗ щодо Covaxin (першої індійської вакцини проти COVID-19) Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що не може піти на поступки у рішенні про затвердження цієї вакцини. Сьогодні найбільший у світі виробник вакцин проти COVID-19 Serum Insitute India відклав експорт у рамках ініціативи COVAX.

Одне з джерел Reuters повідомило, що Індія дотепер не підтвердила будь-які постачання у межах COVAX, попри обіцянку минулого місяця міністра охорони здоров’я країни виконати зобов’язання до грудня.

Затримка постачання у рамках COVAX може погіршити ситуацію з щепленнями у багатьох африканських країнах, які покладаються на Індію.

Водночас індійські урядовці сподіваються, що ВООЗ незабаром затвердить Covaxin для термінового застосування. Частка цієї вакцини в межах COVAX становить 11% від 990 мільйонів доз вакцини, що надасть Індія в рамках ініціативи. Решта доз в основному складається з вакцини AstraZeneca.

Один з індійських виробників вакцин проти COVID-19 Serum Insitute India (SII) відновив експорт цього місяця вперше з квітня 2021 року. SII відправив близько 4 млн вакцин до сусідніх Бангладешу та Ірану, хоча жодна з цих країн не бере участі в ініціативі COVAX.

Водночас підприємство має контракти на постачання сотень мільйонів доз ліцензованої версії вакцини AstraZeneca в межах  COVAX. Наразі щомісячне виробництво цієї вакцини зросло втричі з квітня та складає близько 220 млн доз на місяць.

Кілька тижнів тому генеральний директор SII Адар Пунавалла сказав, що компанія відновить експорт у рамках COVAX в жовтні.

“Спочатку ці партії будуть невеликими, але до січня 2022 року, як тільки ми задовольнимо внутрішні потреби – ми поставлятимемо значно більші обсяги вакцин у рамках COVAX”, – додав він.

До того, як Індія призупинила постачання вакцин за кордон у квітні 2021 року, вона відвантажила понад 66 мільйонів доз COVID-19, включаючи Covaxin.