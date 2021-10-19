Індія відклала надання вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX на наступний день після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не може піти на поступки при затвердженні першої індійської вакцини Covaxin.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

У понеділок 18 жовтня, напередодні засідання ВООЗ щодо Covaxin (першої індійської вакцини проти COVID-19) Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що не може піти на поступки у рішенні про затвердження цієї вакцини. Сьогодні найбільший у світі виробник вакцин проти COVID-19 Serum Insitute India відклав експорт у рамках ініціативи COVAX.

Одне з джерел Reuters повідомило, що Індія дотепер не підтвердила будь-які постачання у межах COVAX, попри обіцянку минулого місяця міністра охорони здоров’я країни виконати зобов’язання до грудня.

Затримка постачання у рамках COVAX може погіршити ситуацію з щепленнями у багатьох африканських країнах, які покладаються на Індію.

Водночас індійські урядовці сподіваються, що ВООЗ незабаром затвердить Covaxin для термінового застосування. Частка цієї вакцини в межах COVAX становить 11% від 990 мільйонів доз вакцини, що надасть Індія в рамках ініціативи. Решта доз в основному складається з вакцини AstraZeneca.

Один з індійських виробників вакцин проти COVID-19 Serum Insitute India (SII) відновив експорт цього місяця вперше з квітня 2021 року. SII відправив близько 4 млн вакцин до сусідніх Бангладешу та Ірану, хоча жодна з цих країн не бере участі в ініціативі COVAX.

Водночас підприємство має контракти на постачання сотень мільйонів доз ліцензованої версії вакцини AstraZeneca в межах COVAX. Наразі щомісячне виробництво цієї вакцини зросло втричі з квітня та складає близько 220 млн доз на місяць.

Кілька тижнів тому генеральний директор SII Адар Пунавалла сказав, що компанія відновить експорт у рамках COVAX в жовтні.

“Спочатку ці партії будуть невеликими, але до січня 2022 року, як тільки ми задовольнимо внутрішні потреби – ми поставлятимемо значно більші обсяги вакцин у рамках COVAX”, – додав він.

До того, як Індія призупинила постачання вакцин за кордон у квітні 2021 року, вона відвантажила понад 66 мільйонів доз COVID-19, включаючи Covaxin.