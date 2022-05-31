Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Очікується, що потік російської нафти в Індію сягне 3,36 мільйона метричних тонн у травні, згідно з оцінками постачальника даних фінансових ринків Refinitiv. Це майже в дев’ять разів вище, ніж середній місячний показник проти 2021 року.
Загалом з початку війни в Україні країна отримала 4,8 мільйона метричних тонн російської нафти зі знижкою. Нафта марки Urals з РФ зараз торгується приблизно за 95 доларів за барель, тоді як світовий еталон на нафту Brent вище 119 доларів за барель.
Частково причина диспаритету цін: Захід уникає російської нафти, 30 травня ЄС погодився заборонити 90% імпорту нафти до кінця року. Європа є найбільшим покупцем російської енергії.
Водночас США, Канада, Велика Британія та Австралія вже заборонили імпорт.
Ембарго з боку такого величезного імпортера, як Європа, посилить тиск на російську економіку, але Москва знайшла інших покупців в Азії.
Індія, яка імпортує 80% сировини, зазвичай купує лише близько 2-3% у РФ. Але враховуючи зростання цін на нафту цього року, уряд постійно збільшував надходження з Москви, користуючись значними знижками.
Міністерство нафти і природного газу Індії не відразу відповіло на запит щодо впливу часткової заборони ЄС на нафтові зв’язки економіки Південної Азії з Москвою.
Раніше в травні Індія зменшила сплеск імпорту. У заяві Міністерства нафти і природного газу йдеться, що країна імпортує нафту з усього світу, зокрема й значний обсяг із США.
Індія – не єдиний азійський гігант, який купує російську нафту. Очікується, що Китай, історично єдиний найбільший покупець російської нафти, також збільшить об’єми закупівлі сировини.
- Нагадаємо, спроби РФ скасувати частину санкцій свідчить, що міжнародні обмеження мають вплив на економіку країни-агресора. Москва заявила, що готова обговорювати деблокаду українських портів.
- Індія намагається отримати знижки на нафту від РФ та хоче купувати її за ціною, нижчою за 70 доларів за барель.
- Водночас міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.
- Міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля вважає, що Європейський Союз повинен відмовитись від нафти із РФ – країни, яка розпочала широкомасштабну війну проти України. За словами фінського чиновника, чорна російська нафта перетворюється в Україні на червону кров.
- Голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни-члени Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.