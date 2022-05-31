Апетит Індії до дешевої російської нафти лише наростає, попри те, що Захід продовжує бити по Москві безпрецедентними санкціями.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Очікується, що потік російської нафти в Індію сягне 3,36 мільйона метричних тонн у травні, згідно з оцінками постачальника даних фінансових ринків Refinitiv. Це майже в дев’ять разів вище, ніж середній місячний показник проти 2021 року.

Загалом з початку війни в Україні країна отримала 4,8 мільйона метричних тонн російської нафти зі знижкою. Нафта марки Urals з РФ зараз торгується приблизно за 95 доларів за барель, тоді як світовий еталон на нафту Brent вище 119 доларів за барель.

Частково причина диспаритету цін: Захід уникає російської нафти, 30 травня ЄС погодився заборонити 90% імпорту нафти до кінця року. Європа є найбільшим покупцем російської енергії.

Водночас США, Канада, Велика Британія та Австралія вже заборонили імпорт.

Ембарго з боку такого величезного імпортера, як Європа, посилить тиск на російську економіку, але Москва знайшла інших покупців в Азії.

Індія, яка імпортує 80% сировини, зазвичай купує лише близько 2-3% у РФ. Але враховуючи зростання цін на нафту цього року, уряд постійно збільшував надходження з Москви, користуючись значними знижками.

Міністерство нафти і природного газу Індії не відразу відповіло на запит щодо впливу часткової заборони ЄС на нафтові зв’язки економіки Південної Азії з Москвою.

Раніше в травні Індія зменшила сплеск імпорту. У заяві Міністерства нафти і природного газу йдеться, що країна імпортує нафту з усього світу, зокрема й значний обсяг із США.

Індія – не єдиний азійський гігант, який купує російську нафту. Очікується, що Китай, історично єдиний найбільший покупець російської нафти, також збільшить об’єми закупівлі сировини.