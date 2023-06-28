Джерело: Reuters
Компанія Marion Biotech купила інгредієнт — пропіленгліколь (PG) в компанії Maya Chemtech India. Але Maya не мала ліцензії на продаж фармацевтичних матеріалів і “торгувала лише промисловими матеріалами”.
“Ми не знали, що Marion збиралася використовувати його для виготовлення сиропів від кашлю”, — сказала особа, яка відмовилася назвати своє ім’я. “Нам не повідомляють, де використовується наш матеріал”.
Сироп був виготовлений з промислового PG, токсичного матеріалу, який широко використовується в рідких миючих засобах, антифризі, фарбах або покриттях, а також для підвищення ефективності пестицидів.
У січні заарештували чотирьох осіб у зв’язку з 19 смертями внаслідок вживання сиропу.
Індійські правила щодо ліків і косметики стверджують, що виробники несуть відповідальність за забезпечення безпеки інгредієнтів, які вони використовують.
Компанії Maya Chemtech India не пред’явлено звинувачень, але розслідування триває.
Компанія Marion Biotech, яка виробляла сироп, заперечує обвинувачення.
- 17 червня у місті Кременчук Полтавської області стався витік аміаку на м’ясокомбінаті. Двох працівників госпіталізовано.
- В Одесі чотирирічні двійнята, хлопчик і дівчинка, померли від отруєння невідомою речовиною. У поліції проводять розслідування трагедії.
- Батьки дошкільнят у Тайвані звинуватили вихователів дитячого садка “Baoren” у тому, що їхнім дітям вводили наркотики, а саме заспокійливі сиропи, які викликають залежність.