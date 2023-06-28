Індійський виробник сиропів від кашлю минулого року отруїв 19 дітей, оскільки використовував токсичний промисловий інгредієнт, а не законну фармацевтичну версію.

Джерело: Reuters

Компанія Marion Biotech купила інгредієнт — пропіленгліколь (PG) в компанії Maya Chemtech India. Але Maya не мала ліцензії на продаж фармацевтичних матеріалів і “торгувала лише промисловими матеріалами”.

“Ми не знали, що Marion збиралася використовувати його для виготовлення сиропів від кашлю”, — сказала особа, яка відмовилася назвати своє ім’я. “Нам не повідомляють, де використовується наш матеріал”.

Сироп був виготовлений з промислового PG, токсичного матеріалу, який широко використовується в рідких миючих засобах, антифризі, фарбах або покриттях, а також для підвищення ефективності пестицидів.

У січні заарештували чотирьох осіб у зв’язку з 19 смертями внаслідок вживання сиропу.

Індійські правила щодо ліків і косметики стверджують, що виробники несуть відповідальність за забезпечення безпеки інгредієнтів, які вони використовують.

Компанії Maya Chemtech India не пред’явлено звинувачень, але розслідування триває.

Компанія Marion Biotech, яка виробляла сироп, заперечує обвинувачення.