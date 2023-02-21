Про це повідомило Bloomberg.
Санкції, введені G7 та Європейським союзом з 5 грудня 2022 року, обмежують надання банківських, судноплавних та страхових послуг для експорту російської нафти членам блоку. Винятками є випадки, коли ціна вантажу нижча за граничну ціну в 60 доларів за барель. Аналогічні обмеження запроваджено для експорту російських нафтопродуктів із 5 лютого.
Керівник компанії зазначив, що раніше Hindustan Petroleum Corp Ltd оплачувала барелі російської нафти в доларах США, дирхамах ОАЕ та російських рублях. Платежі в індійських рупіях досі не оброблялися.
Зазначено, що у поточному фінансовому році компанія переробить 15 мільйонів тонн нафти, що імпортується. Серед них два мільйони тонн були закуплені на спотовій основі в Росії.
Hindustan Petroleum Corp Ltd керує нафтопереробними заводами в Мумбаї та Вішакхапатнамі. Однак його здатність переробляти російську нафту обмежується відсутністю складних установок із перероблювання важкої нафти.
- Індія стала закуповувати більше російської нафти, яку потім переробляє на пальне для країн ЄС і США.
- Раніше повідомляли, що постачання з Індії може зрости після того, як набула чинності заборона постачання нафти з Росії до ЄС. Покупці з Європи будуть використовувати Азію, щоб заповнити дефіцит.