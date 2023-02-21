Компанія Hindustan Petroleum Corp Ltd, один з провідних індійських державних нафтопереробників, зазнала проблем в оплаті російської сирої нафти через обмеження цін. Нафтопереробний завод не бажає оголошувати ціну купівлі російської нафти, що ускладнює пошук західних банків, готових проводити такі платежі.

Про це повідомило Bloomberg.

Санкції, введені G7 та Європейським союзом з 5 грудня 2022 року, обмежують надання банківських, судноплавних та страхових послуг для експорту російської нафти членам блоку. Винятками є випадки, коли ціна вантажу нижча за граничну ціну в 60 доларів за барель. Аналогічні обмеження запроваджено для експорту російських нафтопродуктів із 5 лютого.

Керівник компанії зазначив, що раніше Hindustan Petroleum Corp Ltd оплачувала барелі російської нафти в доларах США, дирхамах ОАЕ та російських рублях. Платежі в індійських рупіях досі не оброблялися.

Зазначено, що у поточному фінансовому році компанія переробить 15 мільйонів тонн нафти, що імпортується. Серед них два мільйони тонн були закуплені на спотовій основі в Росії.

Hindustan Petroleum Corp Ltd керує нафтопереробними заводами в Мумбаї та Вішакхапатнамі. Однак його здатність переробляти російську нафту обмежується відсутністю складних установок із перероблювання важкої нафти.