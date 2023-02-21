Про це повідомило Bloomberg.

Санкції, введені G7 та Європейським союзом з 5 грудня 2022 року, обмежують надання банківських, судноплавних та страхових послуг для експорту російської нафти членам блоку. Винятками є випадки, коли ціна вантажу нижча за граничну ціну в 60 доларів за барель. Аналогічні обмеження запроваджено для експорту російських нафтопродуктів із 5 лютого.

Керівник компанії зазначив, що раніше Hindustan Petroleum Corp Ltd оплачувала барелі російської нафти в доларах США, дирхамах ОАЕ та російських рублях. Платежі в індійських рупіях досі не оброблялися.

Зазначено, що у поточному фінансовому році компанія переробить 15 мільйонів тонн нафти, що імпортується. Серед них два мільйони тонн були закуплені на спотовій основі в Росії.

Hindustan Petroleum Corp Ltd керує нафтопереробними заводами в Мумбаї та Вішакхапатнамі. Однак його здатність переробляти російську нафту обмежується відсутністю складних установок із перероблювання важкої нафти.