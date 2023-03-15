Індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків із Росією в доларах, попри те, що багато російських банків заблоковані в системі через міжнародні санкції.

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що Захід заблокував доступ до SWIFT для кількох російських банків, включаючи “Сбербанк” та “ВТБ”, після того, як у лютому минулого року Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, що й ускладнило ведення бізнесу російським компаніям. Зауважимо, що система SWIFT забезпечує фінансові транзакції у всьому світі.

“Ми використовуємо SWIFT для платежів у доларах”, – сказав посадовець на умовах анонімності, у відповідь на питання про платіжний канал, який використовується для платежів у Росії.

Проте він не надав більш детальної інформації про банки, які використовували індійські трейдери для платежів у доларах.

За даними Reuters, імпорт Індії з Росії збільшився майже в п’ять разів у період з квітня 2022 року до лютого 2023 року до 41,56 млрд доларів з 8,54 млрд доларів порівняно з тим самим періодом попереднього року.

Зокрема, імпорт російської нафти в Індію виріс до рекордних 1,4 млн барелів на добу в січні, що на 9,2% більше, ніж у грудні, при цьому РФ, як і раніше, є найбільшим постачальником нафти в країну, за нею йдуть Ірак і Саудівська. Аравія.

Як зазначає Reuters, Індія використовує різні валюти для розрахунків з Росією після повномасштабного вторгнення в Україну.

“Розрахунки відбуваються у різних валютах, зокрема у доларах, євро, дирхамах”, – заявив генеральний директорат зовнішньої торгівлі Індії Сантош Кумар Саранджі.

За інформацією Reuters, індійські нафтопереробні заводи оплачували більшу частину російської нафти, що закуповується через трейдерів у Дубаї, у дирхамах Об’єднаних Арабських Еміратів, а не в доларах США.