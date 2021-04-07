Один із найбільших виробників вакцин у світі – індійський Serum Institute (Інститут сироватки крові) може відновити експорт вакцин проти коронавірусу, які виробляються за ліцензією компанії AstraZeneca, до червня.

Про це повідомив в інтерв’ю агентству Associated Press генеральний директор Serum Institute of India Адар Пунавалла.

Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Наприкінці березня стало відомо, що Індія призупинила експорт вакцини, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.

Пунавалла зазначив, що Serum Institute “вирішив надати Індії тимчасовий пріоритет на два місяці”, після чого сподівається відновити експорт. Проте на рішення відновити постачання, за його словами, впливатиме рівень захворюваності в Індії.

Так, відновлення експорту до червня буде можливим, якщо захворюваність на коронавірус в Індії піде на спад.

Якщо ж цього не станеться, і спалах COVID-19 у країні продовжуватиметься, це може спровокувати нові затримки с поставками вакцин.

“Нам доведеться продовжити постачати на ринок Індії, а не кудись іще. Тому що ми повинні захищати свою націю”, – наголосив Пунавалла.

Він визнав, що рішення призупинити експорт ставить під загрозу контрактні зобов’язання перед іншими країнами, та розказав, що змушений особисто пояснювати його світовим лідерам.

Пунавалла висловив упевненість, що більшість із них ставляться до цієї ситуації з розумінням.

“Націоналізм тією чи іншою мірою спостерігається скрізь”, – заявив він, нагадавши про заходи з обмеження експорту вакцин у Європі та про обмеження США на експорт матеріалів, потрібних для нарощування виробництва вакцин.

Останнім часом кількість щоденних нових випадків зараження коронавірусом в Індії зросла майже вдвічі. Станом на понеділок у країні вперше зафіксували понад 100 тисяч заражень за добу.

Як зазначає AP, індійський Serum Institute є ключовим постачальником вакцин для COVAX – глобальної ініціативи із забезпечення рівного доступу до вакцин проти коронавірусу в усьому світі.

25 березня в COVAX повідомили про серйозний збій у постачанні препаратів після того, як спалах коронавірусу в Індії змусив Serum Institute призупинити експорт. Це рішення призвело до затримки глобальних поставок до 90 млн доз вакцини.

Варто зазначити, що Україна використовує вакцину Covishield виробництва Serum Institute of India. Наразі наша країна отримала 500 тисяч доз вакцини, однак у контракті йдеться ще про 1,5 млн доз.