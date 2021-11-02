Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Чистий нуль або нейтралізація викидів вуглецю означає відсутність кількості парникових газів в атмосфері.
Китай оголосив про плани прийти до чистого нуля до 2060 року, тоді як США та ЄС прагнуть досягти нульового рівня викидів до 2050 року.
Індія є четвертим за величиною джерелом викидів вуглекислого газу у світі після Китаю, США та ЄС. Але в Індії викиди на душу населення набагато нижчі, ніж в інших великих країнах світу. У 2019 році Індія викинула 1,9 тонни CO2 на душу населення в порівнянні з 15,5 тонни у США та 12,5 тонни у Росії цього року.
Також на саміті прем’єр-міністр Нарендра Моді пообіцяв, що Індія до 2030 року отримуватиме 50% своєї енергії з відновлюваних джерел і, до того ж має намір скоротити викиди вуглецю на один мільярд тонн.
Раніше повідомлялося, що Австралія обіцяє досягти нульових викидів вуглецю до 2050 року.
- Нагадаємо, група експертів ООН з питань клімату у своїй масштабній доповіді зазначила, що глобальне потепління на межі того, щоб вийти з-під контролю.
- Відповідно до звіту про прозорість клімату, розробленому 16 дослідницькими організаціями та неурядовими організаціями з 14 членів G20, викиди вуглецю у світі значно зростають. Зокрема, у 20 найбагатших країнах світу.
- Найбільший експортер нафти у світі, Саудівська Аравія, збирається до 2060 року досягнути нульових чистих викидів, а також вдвоє скоротити викиди вуглецю.