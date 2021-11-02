Індія пообіцяла скоротити свої викиди CO2 до нуля до 2070 року, що не відповідає основній меті кліматичного саміту COP26, за якою країни зобов'язуються досягти цієї мети до 2050 року.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Чистий нуль або нейтралізація викидів вуглецю означає відсутність кількості парникових газів в атмосфері.

Китай оголосив про плани прийти до чистого нуля до 2060 року, тоді як США та ЄС прагнуть досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

Індія є четвертим за величиною джерелом викидів вуглекислого газу у світі після Китаю, США та ЄС. Але в Індії викиди на душу населення набагато нижчі, ніж в інших великих країнах світу. У 2019 році Індія викинула 1,9 тонни CO2 на душу населення в порівнянні з 15,5 тонни у США та 12,5 тонни у Росії цього року.

Також на саміті прем’єр-міністр Нарендра Моді пообіцяв, що Індія до 2030 року отримуватиме 50% своєї енергії з відновлюваних джерел і, до того ж має намір скоротити викиди вуглецю на один мільярд тонн.

Раніше повідомлялося, що Австралія обіцяє досягти нульових викидів вуглецю до 2050 року.