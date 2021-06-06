Про це повідомляє агенція Reuters.
Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, Індія посідає друге місце в світі за кількістю випадків зараження коронавірусів після США: загальна кількість хворих становить 28,8 мільйона чоловік. У країні від COVID-19 померло 346 759 осіб.
Друга хвиля коронавируса, яка в значній мірі торкнулася сільські райони країни, ще не вщухла, але Нью-Делі і інші міста вже готові до того, щоб послабити карантинні обмеження: дозволити працювати підприємствам і громадському транспорту.
Західний штат Махараштра, який є найбагатшим в Індії і найбільше постраждав від інфекцій під час другої хвилі, планує почати на цьому тижні поетапне ослаблення.
Вчені попередили про третю хвилю коронавируса, яка, ймовірно, більше торкнеться дітей.
Раніше повідомлялося, що Індія замовила 300 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, яка ще не отримала екстреного схвалення для використання. Це відбулося на тлі чергової потужної хвилі COVID-19 у країні.
- У квітня повідомлялося, що ситуація з коронавірусом в Індії оцінюється як вкрай важка. Індія била всі рекорди за кількістю заражень і смертей. Система охорони здоров’я країни вийшла з ладу, спостерігалася нестача обладнання, місць в лікарнях і крематоріях.
- З початку пандемії коронавірусу Індія була в п’ятірці країн, де вірус поширювався найбільш активно. Однак, на думку експертів, реальні дані щодо кількості заражень COVID-19 в країні можуть бути в 30 разів вищими.
- В Індії разом із епідемією коронавірусу почало розповсюджуватися інше небезпечне інфекційне захворювання – мукормікоз.