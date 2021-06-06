У неділю Індія повідомила про 114 460 нових випадки зараження коронавірусом, що є найнижчим показником за два місяці, а кількість померлих склала 2 677 осіб.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я, Індія посідає друге місце в світі за кількістю випадків зараження коронавірусів після США: загальна кількість хворих становить 28,8 мільйона чоловік. У країні від COVID-19 померло 346 759 осіб.

Друга хвиля коронавируса, яка в значній мірі торкнулася сільські райони країни, ще не вщухла, але Нью-Делі і інші міста вже готові до того, щоб послабити карантинні обмеження: дозволити працювати підприємствам і громадському транспорту.

Західний штат Махараштра, який є найбагатшим в Індії і найбільше постраждав від інфекцій під час другої хвилі, планує почати на цьому тижні поетапне ослаблення.

Вчені попередили про третю хвилю коронавируса, яка, ймовірно, більше торкнеться дітей.

Раніше повідомлялося, що Індія замовила 300 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу, яка ще не отримала екстреного схвалення для використання. Це відбулося на тлі чергової потужної хвилі COVID-19 у країні.