Про це повідомляє Xinhua.
Обмеження не торкнуться офіційних і дипломатичних віз, а також дозволів на в’їзд від ООН і міжнародних організацій. Будуть дозволені робочі і проектні візити.
Заборона на туристичні візи пошириться до 15 квітня.
Рішення почне діяти о 12:00 13 березня.
“Будь-який іноземний громадянин, який має намір подорожувати до Індії з вагомих причин, може звернутися в найближчу індійську дипломатичну місію”, – зазначено в повідомленні.
Рішення було прийнято на зустрічі групи міністрів після різкого збільшення кількості нових випадків коронавірусу в країні.
За словами представників Міністерства охорони здоров’я, на сьогоднішній день по всій країні зареєстровано 60 випадків.
Влада в деяких штатах закрила початкові школи й кінотеатри до 31 березня в якості запобіжного заходу.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.
Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.