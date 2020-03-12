У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 Індія прийняла рішення на місяць призупинити всі туристичні візи.

Про це повідомляє Xinhua.

Обмеження не торкнуться офіційних і дипломатичних віз, а також дозволів на в’їзд від ООН і міжнародних організацій. Будуть дозволені робочі і проектні візити.

Заборона на туристичні візи пошириться до 15 квітня.

Рішення почне діяти о 12:00 13 березня.

“Будь-який іноземний громадянин, який має намір подорожувати до Індії з вагомих причин, може звернутися в найближчу індійську дипломатичну місію”, – зазначено в повідомленні.

Рішення було прийнято на зустрічі групи міністрів після різкого збільшення кількості нових випадків коронавірусу в країні.

За словами представників Міністерства охорони здоров’я, на сьогоднішній день по всій країні зареєстровано 60 випадків.

Влада в деяких штатах закрила початкові школи й кінотеатри до 31 березня в якості запобіжного заходу.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.

Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.

В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.