В Індії спостерігається сплеск випадків захворювання COVID-19, тому країна призупинила експорт препарату "Ремдесівір", що застосовується при лікуванні коронавірусу, а також його активних фармацевтичних компонентів.

Про це йдеться в заяві уряду Індії.

Станом на 11 квітня в країні зафіксовано 11,08 млн випадків COVID-19, і вони продовжують рости. Це призвело до раптового зростання попиту на ін’єкційний препарат “Ремдесівір”, який використовується для лікування пацієнтів з коронавірусом. У найближчі дні можливе збільшення потреби в препараті.

Сім індійських компаній виробляють ін’єкційний “Ремдесівір” відповідно до ліцензійної угоди з M/s. Gilead Sciences, США. Їхня встановлена ​​потужність – близько 38,80 тисяч одиниць на місяць.

“Зважаючи на вищенаведене уряд Індії заборонив експорт ін’єкцій “Ремдесівіра” і активних фармацевтичних інгредієнтів (API) до тих пір, поки ситуація в країні не покращиться”, – йдеться в заяві уряду.

В кінці березня Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу CoviShield, яку виробляє Індійський інститут сироватки, за ліцензією AstraZeneca.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала не використовувати препарат “Ремдесівір” для пацієнтів з коронавірусів COVID-19. З’ясувалося, що ліки не надають значного впливу на виживаність людей з коронавірусом, потребу в штучній вентиляції легенів, час одужання та інші показники.